遭控反壟斷 Visa放棄收購Plaid

在司法部以限制支付產業競爭為由提出反壟斷訴訟後，Visa宣布放棄收購矽谷新創公司Plaid，並表示，雙方都同意終止合併。Visa於2020年1月13日宣布打算以53億元價格收購Plaid，約為後者最後一次私營估值的2倍。該公司的API軟體可讓新創企業可以連接用戶的銀行帳戶，目前已有超過1萬1000家銀行與其合作。

Zoom擬二度發行 較IPO高10倍

Zoom計畫透過二次發售籌集15億元，使其股票市值比2019年IPO時高10倍，並挹注其資產負債表。這家視訊會議公司一直是新冠病毒大流行期間遠距工作熱潮的主要受益者。股價上漲5倍多。二度發行的發行價為11日的收盤價337.71元，預計出售約440萬股新股。在IPO時的發行價為每股36元。

沃爾瑪 測試直送客戶門口冰箱

沃爾瑪早已開始送貨到府，但在某些城市，它會將雜貨直接放入客戶的冰箱裡。它很快就要測試另一種便捷的外送方式：將貨品送至擺在客戶前門廊或門口附近的智慧冰箱。從今年春季開始，沃爾瑪將在其總部阿肯色州Bentonville進行測試，為參與的客戶提供置戶外的HomeValet溫控型智慧冰箱，以便全天候安全，無接觸地外送雜貨。

近半沃爾瑪客戶指經濟難速回

沃爾瑪客戶長懷特塞德(Janey Whiteside)表示，大多數購物者並不認為經濟會很快自疫情 中反彈。根據11月的調查，近半客戶告訴沃爾瑪仍擔心當前經濟狀況，有40%表示並不期望「任何形式的快速復甦」。疫情期間沃爾瑪銷售和獲利出現成長，第3財季同店銷售額增加6.4%，美國電商銷售額年增79%。

使用Signal 投資人誤解馬斯克 建議

4天前特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)建議推特粉絲「使用Signal」，其實是指由一個非營利組織資助的Signal加密通訊App。但投資人卻誤以為是在櫃檯交易的小型零件製造商Signal Advance，意外推升該股大漲438%至70.85元。在馬斯克推文之前，Signal Advance的6日收盤價為60分。

堪薩斯Fed行長預警通膨恐回升

堪薩斯城Fed行長喬治(Esther George)表示，隨著經濟擺脫新冠病毒大流行的影響，長期低迷的通貨膨脹率反彈可能比預期來得更快。當前統計顯示自2008年以來通膨率依然保持低迷，但是Fed偏好的通膨指標遭疫情衝擊最嚴重的部分產業扭曲而無法準確地反映現況，一旦疫情受控並且某些產業復元，通膨可能會迅速回升。