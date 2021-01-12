沃爾瑪 成立金融科技新創公司

沃爾瑪宣布將與Robinbit金主之一的風險投資公司Ribbit Capital成立一家金融科技新創公司。沃爾瑪並未透露新公司的名稱，或是何時推出服務，只表示將為沃爾瑪員工和客戶開發獨特且價格合理的金融產品。這家金融科技新創公司將由沃爾瑪控股，董事會成員將包括財務長比格斯(Brett Biggs)和美國CEO富納(John Furner)。

去年10大暢銷車 皮卡居半

即使價格不斷上漲且新冠病毒大流行，但皮卡仍占2020年最暢銷10大車款中的5輛。福特汽車 的F系列卡車繼續保持其數十年來的銷售主導地位，隨後是通用汽車(GM)和飛雅特克萊斯勒的皮卡。這3款最暢銷的皮卡約占去年在美售出的1450萬輛汽車的13%。

福特砸41億 重整南美業務

福特汽車將重整其南美業務，停止在巴西生產汽車，這些行動包括關閉3家工廠，預計將產生41億元的稅前費用，其中25億元會在2021年執行，主要用於員工離職、解雇、安置和其他支付。此外，應收稅款以及加速折舊和攤銷將產生約16億元的非現金沖銷。預計2020年將記錄約25億元支出。

Crocs調升Q4財測 股價 飆

在調高第4季財測後，Crocs股價飆升12.26%，並根據假期銷售的發展，預計2021年銷售將加速成長25%。這家製鞋商在現在它預測第4季銷售額同比增加約55%，達到4.07億元至4.1億元，較之前的預期提高20%至30%。Crocs預計2020年全年銷售額將增加逾12%，達到創紀錄的13.8億元，高於之前預期的增加5%至7%。

中止川普帳號 推特股價下跌

推特股價在宣布永遠中止川普總統的帳戶之後的第一個交易日一度下跌達12.3％，但收盤收復部分跌幅僅跌6.41%。推特8日宣布，在國會大廈發生致命暴亂後，「由於有進一步煽動暴力的危險」，決定永遠中止川普總統的帳號。分析師認為此舉可能會重啟相關立法的爭議，也就是保障網路公司豁免用戶貼文內容責任。

微軟推LTE版Surface Pro 7+

微軟推出商用Surface Pro 7+，這是2019年針對商業和教育用客戶的Surface Pro 7變型平板電腦的升級版。它配備了最新的英特爾處理器和電信網連接，即使沒有Wi-Fi也可以上網。基本型號售價為899元，LTE版本售價為1149元。這也是繼蘋果以+作為產品升級型號後，電腦產業首度採用相同作法。