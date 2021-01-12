我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

財經簡訊

記者張大仁／整理

沃爾瑪成立金融科技新創公司

沃爾瑪宣布將與Robinbit金主之一的風險投資公司Ribbit Capital成立一家金融科技新創公司。沃爾瑪並未透露新公司的名稱，或是何時推出服務，只表示將為沃爾瑪員工和客戶開發獨特且價格合理的金融產品。這家金融科技新創公司將由沃爾瑪控股，董事會成員將包括財務長比格斯(Brett Biggs)和美國CEO富納(John Furner)。

去年10大暢銷車 皮卡居半

即使價格不斷上漲且新冠病毒大流行，但皮卡仍占2020年最暢銷10大車款中的5輛。福特汽車的F系列卡車繼續保持其數十年來的銷售主導地位，隨後是通用汽車(GM)和飛雅特克萊斯勒的皮卡。這3款最暢銷的皮卡約占去年在美售出的1450萬輛汽車的13%。

福特砸41億 重整南美業務

福特汽車將重整其南美業務，停止在巴西生產汽車，這些行動包括關閉3家工廠，預計將產生41億元的稅前費用，其中25億元會在2021年執行，主要用於員工離職、解雇、安置和其他支付。此外，應收稅款以及加速折舊和攤銷將產生約16億元的非現金沖銷。預計2020年將記錄約25億元支出。

Crocs調升Q4財測 股價

在調高第4季財測後，Crocs股價飆升12.26%，並根據假期銷售的發展，預計2021年銷售將加速成長25%。這家製鞋商在現在它預測第4季銷售額同比增加約55%，達到4.07億元至4.1億元，較之前的預期提高20%至30%。Crocs預計2020年全年銷售額將增加逾12%，達到創紀錄的13.8億元，高於之前預期的增加5%至7%。

中止川普帳號 推特股價下跌

推特股價在宣布永遠中止川普總統的帳戶之後的第一個交易日一度下跌達12.3％，但收盤收復部分跌幅僅跌6.41%。推特8日宣布，在國會大廈發生致命暴亂後，「由於有進一步煽動暴力的危險」，決定永遠中止川普總統的帳號。分析師認為此舉可能會重啟相關立法的爭議，也就是保障網路公司豁免用戶貼文內容責任。

微軟推LTE版Surface Pro 7+

微軟推出商用Surface Pro 7+，這是2019年針對商業和教育用客戶的Surface Pro 7變型平板電腦的升級版。它配備了最新的英特爾處理器和電信網連接，即使沒有Wi-Fi也可以上網。基本型號售價為899元，LTE版本售價為1149元。這也是繼蘋果以+作為產品升級型號後，電腦產業首度採用相同作法。

汽車 沃爾瑪 股價

上一則

四大油國 調漲亞洲油價

下一則

高階iPhone訂單夯 鴻海給高獎金搶工人

延伸閱讀

保守派愛用的Parler遭下架 擬告亞馬遜

保守派愛用的Parler遭下架 擬告亞馬遜
川粉號召推特總部示威 只見1人持標語抗議

川粉號召推特總部示威 只見1人持標語抗議
散播匿名者Q陰謀論 推特停用7萬多個帳號

散播匿名者Q陰謀論 推特停用7萬多個帳號
共和黨參議員霍利挑戰選舉人票 沃爾瑪推特先譏「失敗者」後道歉

共和黨參議員霍利挑戰選舉人票 沃爾瑪推特先譏「失敗者」後道歉

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人