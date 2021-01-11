Fed副主席：今年不縮減購債

Fed副主席克拉瑞達。（路透）

美國聯準會 （Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）8日表示，儘管市場預期新冠疫情消退後經濟將轉強，他並不預期Fed今年就會開始削減資產購買計畫。他對近來美元不斷下滑、長債殖利率 升破1%的情況也不以為意。

克拉瑞達參加智庫外交關係協會的線上討論會時說：「我對經濟前景的看法，與我們今年一整年維持現行的購買速度一致。」

上周有幾位聯準會決策官員，如芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡思（Charles Evans）與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）都提到，如果美國經濟反彈到夠強的程度，他們可能會在年底前支持減少資產購買。

克拉瑞達並未完全排除聯準會改變資產購買計畫的可能，特別是在經濟真的比預期改善許多的情況下，不過他強調，美國經濟處於「深洞」，要就業市場恢復、通膨升到2%目標，需要時間。

聯準會目前的資產購買速度是每個月買進價值1,200億美元的美國公債與機構不動產抵押貸款證券，用以做為支持美國經濟的一環。最近一次利率決策會議提及會維持現行的資產購買速度，直到經濟復甦出現「顯著進展」。克拉瑞達表示，美國適應疫情比Fed內外預期都好，呈現了更多韌性，貨幣與財政支撐都幫了一些忙。

至於近來長期利率上漲，可能不利於聯準會達成就業及通膨目標的疑慮，克拉瑞達不以為然。美國10年期公債殖利率上周三（6日）漲破1%大關，為3月來首見，之後就沒再跌破1%。

克拉瑞達說，他「不擔心10年期公債殖利率略高於1%」，如果殖利率是因為對經濟的樂觀預期而上漲，「我就不會擔心」。他認為，聯準會不需要透過買更長期的債券來調整資產購買計畫，以壓低殖利率，「我個人不認為短期內有必要調整我們收購債券的到期日。

至於美元近幾個月不斷下跌，克拉瑞達也一派輕鬆地表示，美元目前就是在近五年的區間內波動，他一點也不擔心。