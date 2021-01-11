360億失業補助 疫期遭詐騙

去年春季以來，美國政府已注入數十億元失業救助金，令犯罪分子垂涎，引發更多詐欺 ，迄今為止，已導致全美失業人士被騙取至少360億元。

為防詐欺，聯邦政府和各州政府加倍嚴厲把關。針對上個月簽署的價值9000億元新冠疫情救濟計畫，失業工人證明領取資格時比過去多了幾個步驟。

把關從嚴可望防範詐欺，但勞工部 門官員和維護工人權益的團體表示，層層把關將使得急需用錢的人延後得到援助。

新墨西哥州勞動力解決方案部（New Mexico Department of Workforce Solutions）內閣秘書麥卡姆利（Bill McCamley）認為，情勢演變成像是走高空鋼索一樣，想要領取失業金 得經歷重重壓力。

失業金詐欺的主要目標鎖定「聯邦疫情失業補助」（Pandemic Unemployment Assistance，PUA），這是聯邦政府3月份根據「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（簡稱：疫情關懷法案，CARES Act）制定的一項臨時計畫，為平常沒資格領失業金的工人提供救濟，好比自僱、打零工、自由業人士、以及承包商和兼職人員。

騙子們對高額失業金大感興趣，每個詐欺金額可能超過1萬、甚至2萬元，而且政府為了讓急需用錢的人及早拿到錢，安全把關鬆懈，詐騙分子更肆無忌憚。

美國勞工部監察長辦公室（ Office of the Inspector General）保守估計，截至去年11月初，全美3600億元疫情關懷法案失業金中，至少有360億因不正當支付而損失，主要的不當支付是詐欺。

勞工部監察長辦公室調查案中，與失業金相關的個案占70%，幾乎是新冠疫情爆發前的6倍。

詐欺率達35%至40%

為全美十餘州失業機構提供身份驗證服務的ID.me公司創辦人霍爾（Blake Hall）斬釘截鐵說，這是美國有史以來最大一波詐欺攻擊。

在某些州，每周詐欺性失業申領大約占新申請案的35%至40%，每周支領的失業金豐厚；詐欺者主要是來自中國、非州西部的加納國及奈及利亞、俄羅斯等國的國際犯罪集團。

欺詐模式花樣百出。霍爾表示，其中最常見的是身分盜用，犯罪分子竊取某某人的個人資料，謊稱該人名義提出索賠；在一些類似的騙局中，詐欺者以找工作或贏獎金為誘餌，要求受害人提供個人身分驗證。

一直到去年7月份的4個月，美國政府每周對失業受助者額外發放600元標準工資，之後六星期則每周加發300元，申請人可追溯既往、要求全部津貼。

不僅金額加碼，身分驗證也寬鬆。疫情失業補助申請人可自行證明獲援助的資格，相對的，政府對傳統援助的把關和資格要求較嚴格。

此外，這波疫情讓申領失業金的人數一下子暴增，州政府有關單位沒有足夠資源處理史無前例的工作量，讓詐欺分子有機可乘。

有鑑於詐欺猖獗，各州開始嚴加把關，甚至在國會去年12月通過新一波救濟方案之前，便採取相關措施。

例如，新墨西哥州規定，失業金發放前要等待5天，檢查申請人的銀行帳戶是否與已知的犯罪企業有關聯，透過新措施，將自動把可疑申請案阻隔在外。

新墨西哥州失業金發放部門負責人麥卡姆利說，這些措施可望減少詐欺，但相對減慢失業金發放，嚴重傷害急需用錢的人。

一些人也跟麥卡姆利一樣，認為疫情失業援助計畫的新聯邦法規可能延遲對失業人士的援助。

勞工部發言人說，各州必須對系統進行必要的調整，可能首先出現作業延誤；勞工部正提供資金相助，各州除了去年8月份收到用以打擊失業詐欺的1億元資金，還可視情況加碼要求。

根據新規，正領取失業金的人必須在各州限定的90天期限內提交文件以核實就業情況， 1月31日後申請的人則要在30天內提供資料。勞工部發言人說，這是必要檢查。

去年12月，全美超過800萬人透過疫情失業補助計畫獲得了補助，這項計畫已延展到3月中。

1月底之前，各州還必須針對申請失業金的人採行身分驗證，並要求每周證明其資金需求與新冠疫情相關。工人也只能將索償日回溯到去年12月初而不是去年春季，大大降低總支領金額。