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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

川粉國會暴亂 社媒廣告獲益

記者張大仁／綜合報導

廣告科技公司Steelhouse創始人兼CEO道格拉斯(Mark Douglas)說，支持川普總統的暴徒在國會山莊發生的暴力行為，反成社交媒體公司廣告業務的「極大助力」。

他說：「政治動盪促使社交媒體參與度提高，無論好壞都會為臉書推特帶來更多收入。」「即使有些品牌由於品牌形象問題而決定暫停投放廣告，但營收的增加也足以抵消這種損失。對於社交媒體審查來說，此刻可能感覺成了過街老鼠，但這是其廣告業務的火箭推進器。」

臉書第3季廣告收入超過210億元，Twitter則為8.08億元。臉書平均每位用戶貢獻度為7.89元，推特為4.30元。

在川普煽動暴民衝進國會大廈以推翻選舉結果宣告失敗後，多家社交媒體平台將川普帳號暫時吊銷。

社交媒體專家兼SocialFlow CEO安德森(Jim Anderson)指出，這起暴力事件在臉書上引起的共鳴是其他事件比不上的。

道格拉斯說，臉書自承對政治和整個社會有重大影響最讓人感興趣，「認為它只是個通路的時代結束了，之後它將會對各項言論進行審查。」

推特雖封鎖川普推文12小時，但安德森說，關鍵不在推特上有川普的推文，真正的傳播力道是媒體轉載。因為其他社交媒體不像推特那樣有廣大的用戶和滲透度。

臉書 川普 推特

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