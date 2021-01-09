市場正出現類股輪動3大趨勢

本周股市狂漲，TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)調整其投資 組合部位，並表示，3個市場輪轉趨勢是主要動力。

國會確認拜登 (Joe Biden)當選總統，參議院主控權轉至民主黨，股市7日創下新高。

但是股市結構正在出現變化。戈登說，債券殖利率飆升至3月下旬以來最高水平，太陽能類股因看好潔淨能源立法而飆升，大型成長類股的主導地位讓位給中小型價值型類股。

以下是他如何看待這3個趨勢：

債券殖利率飆升。戈登說，這總會推升金融股，而小型金融股似乎受惠更多，「很明顯，如果有更多紓困措施、更多援助用於小型企業，那將是很好的。」「小型股代表了經濟的潛在實力。」

他的首選股票 是中型區域性銀行股Zions Bancorp，該股最近突破49元的阻力位。戈登說，現在它應該成為支撐，而且該股的動能趨勢也在加強，「我會在這個價位加碼。」「如果跌破48元會讓我開始緊張，然後如果跌破43元，我將出脫所有部位。」

太陽能類股激升。戈登也想增加太陽能電池板製造商Sunrun部位，因為再生能源股票因預期總統當選人拜登施政重點是潔淨能源政策。

戈登說：「該股表現非常出色。」「它突破了阻力點82元，目前交易在93元。如果還沒進場，那就不要勉強，可以逐步嘗試。」

大型股與小型股。隨著投資人逐漸適應小規模交易，戈登也想保護這塊更大的部位，「大型股成長類股正轉向小型和中型價值型類股，但成長型並未退場。」

因此，他會保障其蘋果部位投資，以防大型科技股翻盤，「我擔心蘋果會在138元附近觸頂。」他補充說，它的每日和每周動能指標都越來越弱。

戈登透過賣出2月5日到期的138元看漲期權來保障其部位，認為這可能是其股價的高點。