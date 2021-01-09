德銀支付1.25億元和解訴訟

根據布魯克林聯邦法院提交的文件副本，德意志銀行同意支付1.25億元以和解因行賄以維持海外業務以及操縱金屬市場的指控。德銀是全球資本市場參與者，也是德國最大放貸者，將向司法部和證券交易委員會(SEC)繳納約1.23億元罰款，並向司法部支付與金屬市場詐欺行為有關的190萬元。

配合電動車行銷 GM 改變logo

通用汽車 (GM)改變其企業識別標誌(logo)，以配合其推出針對全電動車的新行銷策略。這是GM自1908年成立以來第五次對其logo進行重大重新設計。GM行銷長瓦爾(Deborah Wahl)表示，新logo以小寫字母「 gm」顯示，並在「m」下置一橫線，代表其新型電動車的Ultium電池單元平台。外圍有同色實線框。

晶片不足 福特日產汽車減產

福特汽車和日產汽車證實，由於晶片短缺，它們正在削減美國和日本廠的產量，凸顯出2021年全球汽車業日益上升的擔憂。福特下周將閒置肯塔基州的一家SUV廠，而日產汽車一家日本廠將減產。兩家公司都表示，正在與供應商緊密合作，以解決並監控情況，以防其他影響。

由於尼曼馬庫斯(Neiman Marcus)和Century 21等陷入困境的零售商倒閉和空置率激增，紐約市零售業租金跌至歷史低點，較2019年下降25％。紐約房地產委員會(REBNY)發表半年度報告，在2020年秋季期間，曼哈頓所有17條街區包括上東城、西村和市中心的一些地方，零售租金全都下降。