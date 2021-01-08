我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

國會暴亂股市仍漲？分析師：獨立事件

記者張大仁／綜合報導

雖然國會大廈出現暴亂，但史坦普500指數仍收創新高，令一些觀察人士感到困惑。

Academy Securities分析師特希爾(Peter Tchir)說，「我認為大多數人會認為這種華盛頓抗爭活動比較可能是一次性的情況，只是一件獨立事件，而不是某種更大的運動，因此仍可期待新政府和紓困案。」

其他人也同意這個觀點。Baird交易主管米勒(Jack Miller)表示：「整合各方不同力量有點困難，但最終看來選舉仍是股市主流焦點。」

這種向權力過渡的信念是：將會有更多的紓困措施出現：材料、能源、工業和其他將受惠紓困措施的周期性類股都上漲2%-4%。銀行股更在殖利率轉趨陡峭之下走高。

Grant Thornton分析師史旺克(Diane Swonk)指出，「股市6日看到的現實是，聯準會(Fed)將不必承擔太多的財政援助和財政紓困措施壓力，這在應對後危機和填補危機方面更加有效。新冠疫情造成的缺口將使我們走上更強勁的復甦軌道。」

由於擔心監管升溫以及可能徵收更高的資本利得稅，科技股下跌。

民主黨掌控參議院後，是否會催生更高的稅收導致股價走低？交易員針對這種觀念認為，經濟仍過於脆弱，應該無法進行全面加稅。

但有個例外：資本利得。它也正是對科技股影響最大因素。對於年收入超過49.6萬人的高收入者而言，當前的資本利得稅率為20%。總統當選人拜登的提議是將長期資本利得稅率提高到39.6%，但僅適用於年收入超過100萬元的人，而這些人多半擁有股票，而且這些資本利得大部分來自科技類股。

下一步呢？Tactical Alpha投資長楊恩(Alec Young)說：「民主黨席捲喬治亞州大選，意味著紓困方案和再通膨交易以及對經濟的信心仍將是股市主要話題。」「拜登的稅收政策需要更加明確，但這不會很快出現。」

紓困 拜登 民主黨

上一則

日媒：台積電將在日設研發中心

下一則

瑞幸宮鬥 46名高階主管聯名罷免老董

延伸閱讀

提前下台聲浪高漲…川普認了新政府 「確保平穩交接」

提前下台聲浪高漲…川普認了新政府 「確保平穩交接」
金正恩矢言強化軍力卻未提核武 怕激怒拜登？

金正恩矢言強化軍力卻未提核武 怕激怒拜登？
保衛國會大樓！加建7呎高鐵柵 6200國民兵增援

保衛國會大樓！加建7呎高鐵柵 6200國民兵增援
科技股大漲 市場無懼民主黨加稅？

科技股大漲 市場無懼民主黨加稅？

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭