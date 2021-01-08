國會暴亂股市仍漲？分析師：獨立事件

雖然國會大廈出現暴亂，但史坦普500指數仍收創新高，令一些觀察人士感到困惑。

Academy Securities分析師特希爾(Peter Tchir)說，「我認為大多數人會認為這種華盛頓抗爭活動比較可能是一次性的情況，只是一件獨立事件，而不是某種更大的運動，因此仍可期待新政府和紓困 案。」

其他人也同意這個觀點。Baird交易主管米勒(Jack Miller)表示：「整合各方不同力量有點困難，但最終看來選舉仍是股市主流焦點。」

這種向權力過渡的信念是：將會有更多的紓困措施出現：材料、能源、工業和其他將受惠紓困措施的周期性類股都上漲2%-4%。銀行股更在殖利率轉趨陡峭之下走高。

Grant Thornton分析師史旺克(Diane Swonk)指出，「股市6日看到的現實是，聯準會(Fed)將不必承擔太多的財政援助和財政紓困措施壓力，這在應對後危機和填補危機方面更加有效。新冠疫情造成的缺口將使我們走上更強勁的復甦軌道。」

由於擔心監管升溫以及可能徵收更高的資本利得稅，科技股下跌。

在民主黨 掌控參議院後，是否會催生更高的稅收導致股價走低？交易員針對這種觀念認為，經濟仍過於脆弱，應該無法進行全面加稅。

但有個例外：資本利得。它也正是對科技股影響最大因素。對於年收入超過49.6萬人的高收入者而言，當前的資本利得稅率為20%。總統當選人拜登 的提議是將長期資本利得稅率提高到39.6%，但僅適用於年收入超過100萬元的人，而這些人多半擁有股票，而且這些資本利得大部分來自科技類股。

下一步呢？Tactical Alpha投資長楊恩(Alec Young)說：「民主黨席捲喬治亞州大選，意味著紓困方案和再通膨交易以及對經濟的信心仍將是股市主要話題。」「拜登的稅收政策需要更加明確，但這不會很快出現。」