首申失業金人數 大致持平

勞工部表示，截至1月2日當周首度申請失業救濟金人數總計78.7萬，低於「道瓊」(Dow Jones)估計的81.5萬，較上周上修後的79萬略減。連續申領人數減少12.6萬人至507萬人。受惠所有失業補助計畫者也減少42萬至1920萬人。4周移動平均值降至81萬8750，仍遠高於一年前的21萬9750人。

SoFi將與SPAC合併上市

網路金融新創公司SoFi宣布將通過與由風險資本投資 人Chamath Palihapitiya經營的空白支票公司(SPAC)Social Capital Hedosophia Corp V合併而公開上市，使SoFi估值達到86.5億元。SoFi是Social Finance的縮寫，在私營市場的最新估值為57億元，投資人包括軟銀和席爾(Peter Thiel)等風險投資巨頭。

比特幣 升破4萬元 總市值逾兆

比特幣突破4萬元大關，再創歷史新高，將整個加密貨幣市場的總市值首度提升至1兆元以上。根據Coin Metrics的數據，在突破3.9萬元水平幾個小時後，該數位硬幣在美東時間下午1:15左右觸及4萬188元的歷史新高，較前一日上漲13.1%。自年初以來，比特幣已上漲超過30%，在過去12個月飆升400%。

全球氣候災害 財損2100億

根據慕尼黑再保險公司(Munich Re)的報告，去年因氣候變遷而加劇的創紀錄颶風、野火和洪水數量給全球造成2100億元的損失。美國的損失總額為950億元，幾乎是2019年損失的2倍。美國經歷創紀錄的大西洋颶風和2020年加州史上最大的野火，同時也是史上第二熱的年份。

L Brands假日同店銷售增5%

Bath & Body Works和維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)母公司L Brands表示，在購物假日期間同店銷售額增加5%，較一年前下降3%明顯改善，因購物者在新年前購買更多休閒服、洗手液和蠟燭。並預期第4季獲利在2.70元至2.80元間，高於Refinitiv分析師平均預期的1.96元。營收則預估為38.4億元，低於預期的47.4億元。

星巴克 財務長退休 財測不變

星巴克宣布，其美洲分部財務高級副總裁魯傑里(Rachel Ruggeri)將於2月1日接替退休的格里斯麥(Pat Grismer)出任財務長。星巴克也同時重申其對2021年第1財季以及全年財測。對於第1財季，該公司預計調整後每股獲利為50分至55分，全年則為2.70元至2.90元，營收將在280億元至290億元間。