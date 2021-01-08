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消費性個股 巴克萊看好星巴克

記者張大仁／綜合報導

消費者能否成為2021年股市上漲的關鍵？6日的走勢讓這個問題浮出水面，因為消費性非必需品特選產業SPDR基金(XLY)和SPDR史坦普零售ETF(XRT)創下歷史新高。

XLY的重要成分股特斯拉星巴克成為部分樂觀的分析師評級的標的：摩根史坦利將特斯拉目標價調高至810元，並重申其優於大盤的評級。巴克萊將星巴克列為2021年餐飲股中的首選。

其餘XRT成分股之一Foot Locker也被Baird評為「正向新標的」。

特斯拉股價7日上漲7.94%至創紀錄的816.04元。星巴克小跌0.81%至103.35元。Foot Locker升0.78%，創52周新高。

Tocqueville Asset Management財富部門投資組合經理人佩得里德斯(John Petrides)說，「股市中有諸多意外阻礙」，包括政治和利率高漲。但有一件事很明顯：「美國消費者現在正在加速行動。」

他說：「美國消費者收到更多紓困措施，借貸成本仍然很低，儲蓄率達到歷史最高水平，總體經濟形勢正在朝著正向發展。」「在我們度過新冠危機，並且隨著越來越多疫苗配發和接種後，消費者將花費更多錢。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，周期性消費股引領大盤再創新高是「進行式」：「現在只是初期領漲。」「不再是只有科技股，它已擴展到消費性周期類股如工業、材料、金融等，因此，我認為股市還會繼續上漲，並且很多人會想在上漲的股市中投資表現優於大盤的股票。」

沃德指出，星巴克可能就是這類股票之一。他特別強調其「強勁」的技術線圖，「它已突破2019年7月以來的最高價，這代表該股已經恢復長期上升趨勢。」「這將成為新的底部。通常之前的阻力會成為支撐，也就是100元。而且它的50日移動均線也正在逐步上揚中。」（記者張大仁）

星巴克 特斯拉 美國

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