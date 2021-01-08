確認拜登當選 股指同創新高

由於國會確認拜登 當選總統，同時交易員無視華盛頓的動盪，股市7日上漲至歷史新高。

那斯達克綜合指數 大漲326.69點或2.56%收1萬3067.48點，主因微軟和Alphabet的股價均上漲逾2.8%，蘋果上漲3.41%。道瓊工業平均指數上漲211.73點或0.69%收3萬1041.13點，盤中一度上漲逾300點。史坦普500指數上漲55.65點或1.48%收3803.79點。

這也是那指首度登上1萬3000點，同時道指和史指也分別站上3萬1000點和3800點。

由於上季業績優於預期，Walgreens Boots Alliance上漲5.18%，領漲道指。摩根大通(JPMorgan Chase)的股票上漲3.24%，該行評級被美國商銀(Bank of America)分析師從「中立」調升至「買進」。科技和消費性非必需品類股分別上漲2.7%和1.8%，推升史指。

支持川普 的暴動者6日衝進國會大廈，當時議員們正在計算選舉人團票數並正式宣布拜登為獲勝者。即使如此，道指和史指仍然走高，因為預期會有更多財政紓困措施，交易員們選擇無視該事件。

國會在確認國會大廈安全後重新召開會議，於6日晚間確認拜登獲勝的程序，並於7日凌晨宣布，眾議院和參議院拒絕了對亞利桑納州和賓州選舉人團投票的異議。川普總統在國會確認拜登之後發表聲明說，「1月20日將會有序交接。」