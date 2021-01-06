比特幣抗衡黃金？小摩喊14.6萬元

比特幣 登上3萬元的驚人漲幅震驚了華爾街。美國大型投行認為，這個數位貨幣 可能還有更大的漲幅。

摩根大通發表報告，大膽預測比特幣的長期目標價，宣稱這個炙手可熱的加密貨幣可能會反彈至14萬6000元，因為它可與黃金競爭「替代」貨幣地位。但是，有個前提。

比特幣市值目前超過5750億元。摩根大通認為，它必須再漲4.6倍才能與2.7兆元的私營部門黃金投資 相抗衡。

如果要讓比特幣的市值達到這個水平，其價格波動性需要大幅下降，以使機構投資人有信心進行大筆賭注。比特幣向以波動巨大聞名，它在突破3萬元價位幾天後隨即失守。

根據加密市場數據提供商Coin Metrics的數據，比特幣在過去24小時內上漲1%，交易價格約為3萬1720元。

摩根大通策略師寫道：「根據投資於比特幣與黃金的市值等化的長期多頭條件，將依據比特幣的波動性將長期低於黃金的波動性。」「因為對大多數機構投資人而言，各種產品的波動性都對投資組合風險管理至關重要；波動性越高，消耗的風險資本就越高。」

加密貨幣多頭表示，比特幣最近的反彈與2017年末的泡沫明顯不同，當年一度接近2萬元，次年就跌至3122元低點。之後機構投資人開始買入，被視為對數位資產的信心提升，這一點十分重要。

持懷疑論者認為，比特幣2020年超過300%的漲幅讓人聯想到2017年的泡沫化行情。他們將其視為沒有內在價值的投機資產，並且可能在某個時候再度破裂。

摩根大通表示，「無疑地，2020年與2017年的區別是對比特幣的機構投資人介入程度。」「比特幣和黃金間的波動率收斂不太可能很快發生，這會是個多年過程。這意味著達到14.6萬元的理論比特幣目標價應被視為長期目標，因此，今年不可能達成。」