交易員：半導體、價值型 今年主流

隨著2021年開年走跌，兩名交易員分享了他們對新的一年的看法。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)認為，科技類股中一個次集團將持續表現出色。

他說：「如果要在一個產業中選擇一個以上次集團，半導體最好。」「因為在新冠疫情 衝擊之前半導體產業就一直在升級，所以它幾乎不受疫情對經濟的影響。因此我認為就算疫情續明年或者在2021年受控，它都應該會表現良好。」

戈登口點出半導體在遊戲、手機、PC、加密採礦和數據中心應用正是看多的原因，在疫情期間，由於遠距工作和網路娛樂活動的增加，推動這些趨勢加速。

他特別點名輝達(Nvidia)和AMD將是靠數位加速受益。AMD需突破98元附近的盤整格局才能繼續反彈，如果成功，可望上看140元。AMD 5日收於92.77元。

戈登認為，輝達也必須突破盤整格局，「去年下半年的長期三角形盤整讓它退居二線。如果能突破580元，那麼就會有噴出行情。」

輝達5日收在536.19元。較3月的低點上漲192%。

引起交易員注意的不僅是飛速發展的科技股。BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)認為，未來12個月價值型類股將重回主線。

他說，「今年可能是價值型股票變得更有價值的一年。」「過去幾年最佳賺錢之道是做多那斯達克 ，放空羅素2000，而做多那指略勝一籌，因為基本上經濟一直是贏家通吃，超大型高科技公司總是享受壟斷利潤。」

他如今預測在拜登 領導下，大型科技股將會受到更嚴格的監管審查，這可能會削弱其領先地位，「更重要的是其估值，這永遠是最重要的。而且如果想以任何歷史範例、尤其是1999年的狂飆來評估估值時，只要本益比達到3位數，大漲總是會終結。」