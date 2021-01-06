我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

交易員：半導體、價值型 今年主流

記者張大仁／綜合報導

隨著2021年開年走跌，兩名交易員分享了他們對新的一年的看法。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)認為，科技類股中一個次集團將持續表現出色。

他說：「如果要在一個產業中選擇一個以上次集團，半導體最好。」「因為在新冠疫情衝擊之前半導體產業就一直在升級，所以它幾乎不受疫情對經濟的影響。因此我認為就算疫情續明年或者在2021年受控，它都應該會表現良好。」

戈登口點出半導體在遊戲、手機、PC、加密採礦和數據中心應用正是看多的原因，在疫情期間，由於遠距工作和網路娛樂活動的增加，推動這些趨勢加速。

他特別點名輝達(Nvidia)和AMD將是靠數位加速受益。AMD需突破98元附近的盤整格局才能繼續反彈，如果成功，可望上看140元。AMD 5日收於92.77元。

戈登認為，輝達也必須突破盤整格局，「去年下半年的長期三角形盤整讓它退居二線。如果能突破580元，那麼就會有噴出行情。」

輝達5日收在536.19元。較3月的低點上漲192%。

引起交易員注意的不僅是飛速發展的科技股。BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)認為，未來12個月價值型類股將重回主線。

他說，「今年可能是價值型股票變得更有價值的一年。」「過去幾年最佳賺錢之道是做多那斯達克，放空羅素2000，而做多那指略勝一籌，因為基本上經濟一直是贏家通吃，超大型高科技公司總是享受壟斷利潤。」

他如今預測在拜登領導下，大型科技股將會受到更嚴格的監管審查，這可能會削弱其領先地位，「更重要的是其估值，這永遠是最重要的。而且如果想以任何歷史範例、尤其是1999年的狂飆來評估估值時，只要本益比達到3位數，大漲總是會終結。」

疫情 拜登 那斯達克

上一則

財經簡訊

下一則

沙國同意石油減產 能源股漲4.5%

延伸閱讀

半導體和價值型 將成今年主流

半導體和價值型 將成今年主流
瞄準危機飯店 改成出租公寓 美房地產商新商機

瞄準危機飯店 改成出租公寓 美房地產商新商機

專家：Beyond和Zoom被過度高估

專家：Beyond和Zoom被過度高估
專家：Beyond和Zoom過度高估

專家：Beyond和Zoom過度高估

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說