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喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

財經簡訊

記者張大仁／整理

梅西百貨 年中關45家店

梅西百貨(Macy's)已通知其45家百貨店面員工將於今年年中關閉。這是梅西百貨去年2月宣布的重整計畫之一，在2023年前關閉125家分店。目前尚不知被關閉分店地點。梅西百貨擁有544家同名百貨商店、34家Bloomingdale百貨公司、19家Bloomingdale暢貨中心和166家Bluemercury店面。

亞馬遜 買11架二手波音

亞馬遜將從達美航空和西捷航空(WestJet)購買11架二手波音767-300飛機，以繼續充實其貨運航空發展。而航空客運公司因疫情影響，也急於縮減其機隊。亞馬遜表示，4架西捷飛機將被改裝為貨機，於今年加入亞馬遜航空機隊，而7架達美客機將在2022年改裝後加入。雙方未透露交易價格。

美國購物中心 修改貸款條款

在新冠疫情期間因店面關閉導致租戶數月未能支租金後，美國購物中心(Mall of America)已經修改其14億元抵押貸款條款，但繼續申貸中。美國購物中心東家Triple Five Group從4月起就無法支付抵押貸款，但已與放貸人達成協議，撥貸者對「美國購物中心的長期成功和生存能力具有強烈信心」。

沙國意外減產 WTI升破50元

在沙烏地阿拉伯意外宣布2月至3月每日減產100萬桶原油後，美國原油指標西德州中質原油(WTI)期貨突破2月以來的50元門檻。WTI收高2.31元或4.85%，報每桶49.93元，盤中跳升逾5%至每桶50.20元。國際指標布蘭特原油期貨上漲2.51元或4.9%，收於每桶53.60元。

高通CEO將退休 總裁接任

高通CEO莫倫科普夫(Steve Mollenkopf)即將於6月30日退休，將由總裁阿蒙(Cristiano Amon)接任。自2014年莫倫科普夫擔任CEO以來，高通股價上漲96.7%，去年同增71.7%。其間他解決了博通的收購爭議、與蘋果的通訊晶片法律爭訟案，以及監管機構的反托辣斯調查。

蘋果任命媒體人為董事

蘋果宣布，已任命College Futures Foundation CEO洛薩諾(Monica Lozano)為蘋果董事會成員，她同時也是目標百貨(Target)和美國商銀的董事會成員。在成為CFF的CEO前，洛薩諾曾擔任美國最大西語報紙La Opinion的編輯和發行人。 她還曾擔任該報母公司ImpreMedia的董事長兼CEO，也曾是迪士尼的前董事會成員。

梅西百貨 美國 CEO

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