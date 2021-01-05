內陸小都會房價 漲幅勝沿岸

內陸城市房價漲幅驚人。（歐新社）

全美各地房價 都在上漲，但新冠病毒疫情 卻扭轉了常識中的地理優勢。

以往沿海大城市的房價常常是上漲最急劇的地區，房屋供應量稀少而需求卻很強勁。然而此情已不再。

小型都會型房市如匹茲堡、克利夫蘭、辛辛那提、印第安納波利斯、堪薩斯城、愛達荷州Boise、德州奧斯丁和田納西州孟菲斯，如今是全美房價漲幅最大地區。聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)表示，其中田納西州的房價漲幅最大。這些城市的房價至少比去年上漲超過10%。

過去這些地區都是負擔能力較輕的房市，通常有更多可供出售的房屋庫存。這使得這些美國內陸城市房價突然強勁增加更加引人注目。

其中很大一部分原因可能與新冠疫情導致人們可以在任何地方工作有關。人們不斷離開更大、房價更高的大都會市場，前往房價較低的市場，在這裡可以用錢買到更多活動空間和土地。

隨著房價上漲，傳統上的平價市場正變得越來越難以負擔。根據Attom Data Solutions統計，到2020年底，全國超過半數以上(55%)的郡縣房價中位數，對過去平均工資收入者而言已漸難負擔。這個數字比1年前疫情前要高得多。

Bleakley Advisory Group總經理布克瓦(Peter Boockvar)表示：「這些都市的房價上漲完全抵消了房貸利率 下降的優點，自備款甚至需要更多，這對首購族而言影響重大，但對其他買家而言則否。」「聯準會(Fed)無意中傷害了那些最無力負擔的人。」

房貸利率在2020年連續創下多次歷史最低點，助長了住房需求，並賦予買家更多購買力來抬高房價。預計今年房貸利率不會大幅回升，但是其效益已經遠低於房價持續上漲時。

Zillow經濟學者史皮克曼(Matthew Speakman)表示：「這些因素短期內可能仍會存在，經濟的逐步改善將鼓勵更多買家進入市場。」「總而言之，房價的火熱飆升步伐似乎仍將持續到2021年。」