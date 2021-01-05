憂病例+喬州選舉 股指開年走跌

由於擔心全球冠狀病毒病例上升和喬治亞州 複選結果，股市在2021年第一個交易日下跌。

道瓊工業平均指數 下跌382.59點或1.25%至3萬223.89點，盤中一度下跌超過700點，是道指2016年以來首次出現開年下跌。

史坦普500指數下跌55.42點或1.48%至3700.65點。那斯達克綜合指數下跌189.84點或1.47%至1萬2698.45點。道指和史指均在開盤時創下歷史新高，之後就走低。

這是10月28日以來道指和史指最大單日跌幅，而那指則創下12月9日以來的最差單日表現。

可口可樂和波音是表現最差的道指成份股，分別下跌3.83%和5.3%。房產類股下跌3.2%，導致史指走低。

華爾街一直在注視喬治亞州選舉結果，該州準備在5日舉行參議院複選，民主黨 很可能提高參議院席次。

Glenmede私人財富資訊長普賴德(Jason Pride)寫道，「共和黨只要贏得一席，就可以阻撓拜登一些野心更大的政策，但若民主黨2席全拿，可能會使新任政府在其政策議程上完全不受限。」

Oppeneheimer首席投資策略師史托茨福斯(John Stoltzfus)表示，如果民主黨贏得喬治亞州選舉，史指可能下跌10%。

股指下跌也是由於交易員擔心全球新冠病毒病例的增加及其對全球經濟復甦的潛在影響。

在英國，首相強生(Boris Johnson)下令英國實行全國封鎖，以遏制新冠變種病毒傳播。在新限制令中，人們只能離家購置生活必需品、工作和運動，如果不能在家中進行的話。大多數學校，包括大學，也將轉向遠距學習。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，全球已確認超過8500萬例新冠病毒病例，其中美國有2070萬例，英國為270萬例。