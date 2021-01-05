我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

憂病例+喬州選舉 股指開年走跌

記者張大仁／綜合報導

由於擔心全球冠狀病毒病例上升和喬治亞州複選結果，股市在2021年第一個交易日下跌。

道瓊工業平均指數下跌382.59點或1.25%至3萬223.89點，盤中一度下跌超過700點，是道指2016年以來首次出現開年下跌。

史坦普500指數下跌55.42點或1.48%至3700.65點。那斯達克綜合指數下跌189.84點或1.47%至1萬2698.45點。道指和史指均在開盤時創下歷史新高，之後就走低。

這是10月28日以來道指和史指最大單日跌幅，而那指則創下12月9日以來的最差單日表現。

可口可樂和波音是表現最差的道指成份股，分別下跌3.83%和5.3%。房產類股下跌3.2%，導致史指走低。

華爾街一直在注視喬治亞州選舉結果，該州準備在5日舉行參議院複選，民主黨很可能提高參議院席次。

Glenmede私人財富資訊長普賴德(Jason Pride)寫道，「共和黨只要贏得一席，就可以阻撓拜登一些野心更大的政策，但若民主黨2席全拿，可能會使新任政府在其政策議程上完全不受限。」

Oppeneheimer首席投資策略師史托茨福斯(John Stoltzfus)表示，如果民主黨贏得喬治亞州選舉，史指可能下跌10%。

股指下跌也是由於交易員擔心全球新冠病毒病例的增加及其對全球經濟復甦的潛在影響。

在英國，首相強生(Boris Johnson)下令英國實行全國封鎖，以遏制新冠變種病毒傳播。在新限制令中，人們只能離家購置生活必需品、工作和運動，如果不能在家中進行的話。大多數學校，包括大學，也將轉向遠距學習。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，全球已確認超過8500萬例新冠病毒病例，其中美國有2070萬例，英國為270萬例。

喬治亞州 民主黨 指數

上一則

與公司齟齬漸深 谷歌員工組工會

下一則

拜騰燒光12.9億美元 遭央視點名：砸大錢卻造不出車

延伸閱讀

變種病毒狂襲！英全境封鎖3.0 首相強生防疫「急轉彎」

變種病毒狂襲！英全境封鎖3.0 首相強生防疫「急轉彎」
紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
民主黨眾議員要求FBI對川普致電喬州州務卿展開調查

民主黨眾議員要求FBI對川普致電喬州州務卿展開調查

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45

中國電信巨頭遭美列軍企名單 紐交所展開除牌程序

2021-01-01 08:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡