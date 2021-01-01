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川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

2021年美股 花旗：可能修正10%

記者張大仁／綜合報導

新冠疫情將2020年變成史無前例的一年，股市先是出現史上最快的崩盤，但隨後又出現迭創新高的反彈。而股市高漲與經濟成長緩慢形成鮮明對比。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「投資人一直想不透，為什麼在經濟、勞動市場和獲利面臨如此挑戰的情況下，股市卻能出現強勁地表現。與其說是對當前情況，不如說是對未來的期望。」

股市的暴跌和反彈與全美對疫情的反應相似。先是感到震驚和恐懼，隨後又期待復原，在此過程中經歷一些挫折，因為病毒繼續傳播，而投資人也期待疫苗出現。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)說：「一般而言，發生意外事件會引起市場關注，在2020新春初始，沒有人會料到2020年會出現病毒問題。」「每個人都在12月初預測全年走勢，因此，如果股市在2月19日仍然處於歷史高點，顯然大多數人仍然認為今年這將是個好年頭，即使病毒出現也不會改變世界。但明顯地，我們錯了。」

自2020年3月低點以來，史坦普500指數上漲逾65%，全年逾16%。那斯達克指數全年上漲43.6%。史托佛和其他策略師表示，在新年初期出現回落並不奇怪，但預計股市之後會走高。

花旗集團首席美國股票策略師列夫科維奇(Tobias Levkovich)說，「通常在經歷經濟不景氣時，人們會轉向消費性必需品、公用事業和醫療保健。」今年公用事業同比下降約5%，消費性必需品上揚6.9%，醫療保健成長10%。

列夫科維奇還表示，在新年迅速上升的股市出現回落並不奇怪。他說，可能會有10%至12%的修正。

投資 疫情 指數

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