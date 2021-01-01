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分析師：輝達AMD漲多拉回 低接良機

記者張大仁／綜合報導

2020年表現最佳的兩隻半導體股票已開始出現撞牆。晶片製造商輝達(Nvidia)和AMD 12月走勢與競爭對手出現背離，分別下跌近2%和0.5%，而VanEck向量半導體ETF(SMH)上漲近4.5%。

MKM Partners首席市場技術員歐哈拉(JC O’Hara)表示，這正是短期的買進良機，「想買進市場領導個股，這是最佳時機，也是超越大盤指數的唯一方法。」「如果仔細觀察史坦普500指數中的19支半導體個股，就會發現輝達和AMD仍是龍頭股。」

截至12月31日收盤，英偉達2020年漲幅接近123.5%，AMD漲幅超過101%。

歐哈拉說：「短期來看，它們可能成為本身成功的受害者。」「如果機構投資人持有這些個股，並且它們價值倍增，到年底時進行重新平衡，需要調整部位大小。這就提供買進出現拉回的領漲個股的機會。」他預估短期拋售壓力將持續「幾天甚至幾周」。

Chantico Global CEO兼Lan Advisor首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)說，晶片製造商的基本面看來「實在是了不起」。

她指出，「對於回跌，我不會解讀太多。我認為這就只是一次回調。」「坦白說，推動SMH的真正因素是台積電。台積電剛剛吃下英特爾的市占率。市場上普遍認為英特爾一再出現著悲劇性的失誤。它無疑已為整個產業帶來很多收入，而台積電作為全球最大晶圓代工廠，一直從中受益。」

2020年英特爾股價下跌近19%，但近日一直上漲，這是由於激進投資公司Third Point敦促其探索「戰略替代方案」。

至於輝達、AMD和其他產業個股，桑契斯說，各種驅動因素包括加密貨幣挖礦、網路遊戲、數據中心存儲仍然存在並且強大。

她說：「基本面很好，但其中很多早已被定價。」「整個半導體類股已經歷了前所未有的多重擴張。」

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