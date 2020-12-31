我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

紓困支票發放 3股可望受惠

記者張大仁／綜合報導

交易員預期收到第二輪紓困支票的美國人會轉投股市。5月的數據顯示，幾乎所有收入階層在收到紓困支票後，證券投資是最常見的用途之一。

Strategic Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)問道：「喜歡在手機下單的投資人會打算利用這筆新資金投資哪些股票？」

他說，「當然，他們可能買進十幾股特斯拉股票，也可能買進一小部分比特幣。他們不會購買大型股，但可能投資小型股。」

泰普看好自認「金融科技和加密貨幣創新業務的領導銀行」的Silvergate Capital，認為它是「比特幣的衍生品」，並強調Silvergate不是「傳統銀行」。

他說，「只要上它的網站就知道，它看來比較像是一家科技公司，而不是一家笨拙的老銀行，它為其他銀行不想碰到的客戶提供服務，像是Coinbase和Kraken這類當紅的金融科技和數位貨幣公司。」

今年以來Silvergate股價已上漲達336%，其中大部分漲幅出現在第4季。該股30日收盤上漲6.86%。

Blue Line Capital和Blue Line Futures創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，投資人也可以選擇更多受惠於大型零售消費的熱門股。「我喜歡股票不斷攀升並創下歷史新高的標的。」他指的是蘋果公司，該公司在29日創下歷史新高。

巴魯克說：「毫無疑問，它將受惠於紓困支票。」「其效果會像今年初的股票分拆一樣，帶動明年20-30%的漲幅。事實上這與我的中長期目標價170元幾乎一致。因此，我將堅持看好蘋果。」

他還點名視訊遊戲製造商動視暴雪(Activision Blizzard)，該股創下1980年代以來的最高水平，「毫無疑問資金會流向該股，尤其是在封鎖期間。」「從技術面看，它正在爆發，股價在接下來幾周可望上看105元。」

動視股價30日收於91.58元。

投資 股票 紓困

上一則

蘋果摺疊機 傳深圳富士康測試

下一則

觀影人數「疫」去不回頭 業者：入座率永久減少15～25%

延伸閱讀

紓困支票發放 3股可望受惠

紓困支票發放 3股可望受惠
小三偷吃人夫稱愛刺激 嗆正宮：隨地都是我們恩愛場所

小三偷吃人夫稱愛刺激 嗆正宮：隨地都是我們恩愛場所
LINE耶誕節特效 輸3組關鍵字召喚變裝角色

LINE耶誕節特效 輸3組關鍵字召喚變裝角色
串流媒體撐場 迪士尼仍看好

串流媒體撐場 迪士尼仍看好

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透

美股早盤走高迎周末假期 阿里巴巴大跌逾10%

2020-12-24 10:29
阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周四收跌13%，拖累軟銀的持股蒸發逾220億美元。（美聯社）

阿里巴巴股價重挫拖累軟銀 持股蒸發逾220億美元

2020-12-24 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診