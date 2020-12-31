紓困支票發放 3股可望受惠

交易員預期收到第二輪紓困 支票的美國人會轉投股市。5月的數據顯示，幾乎所有收入階層在收到紓困支票後，證券投資 是最常見的用途之一。

Strategic Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)問道：「喜歡在手機下單的投資人會打算利用這筆新資金投資哪些股票 ？」

他說，「當然，他們可能買進十幾股特斯拉股票，也可能買進一小部分比特幣。他們不會購買大型股，但可能投資小型股。」

泰普看好自認「金融科技和加密貨幣創新業務的領導銀行」的Silvergate Capital，認為它是「比特幣的衍生品」，並強調Silvergate不是「傳統銀行」。

他說，「只要上它的網站就知道，它看來比較像是一家科技公司，而不是一家笨拙的老銀行，它為其他銀行不想碰到的客戶提供服務，像是Coinbase和Kraken這類當紅的金融科技和數位貨幣公司。」

今年以來Silvergate股價已上漲達336%，其中大部分漲幅出現在第4季。該股30日收盤上漲6.86%。

Blue Line Capital和Blue Line Futures創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，投資人也可以選擇更多受惠於大型零售消費的熱門股。「我喜歡股票不斷攀升並創下歷史新高的標的。」他指的是蘋果公司，該公司在29日創下歷史新高。

巴魯克說：「毫無疑問，它將受惠於紓困支票。」「其效果會像今年初的股票分拆一樣，帶動明年20-30%的漲幅。事實上這與我的中長期目標價170元幾乎一致。因此，我將堅持看好蘋果。」

他還點名視訊遊戲製造商動視暴雪(Activision Blizzard)，該股創下1980年代以來的最高水平，「毫無疑問資金會流向該股，尤其是在封鎖期間。」「從技術面看，它正在爆發，股價在接下來幾周可望上看105元。」

動視股價30日收於91.58元。