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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

疫苗樂觀情緒 推升道指創高

記者張大仁╱綜合報導

由於對疫苗樂觀情緒再度升溫，股市小幅上漲，而交易員則在觀察是否有更多財政紓困措施。

道瓊工業平均指數上漲73.89點或0.24%收3萬409.56點，創下歷史新高。史坦普500指數上漲5點或0.13%收3732.04點。那斯達克綜合指數上漲19.78點或0.15%收1萬2870點。道指和史指5個交易日來第4次上漲。

迪士尼上漲2.18%，領漲道指。能源和材料是史指表現最好的類股，漲幅均超過1%。

英國批准牛津大學和阿斯利康開發的新冠病毒疫苗用於緊急用途。英國出現一種新冠病毒變種菌株，該菌株也在美國出現。阿斯利康股價上漲0.1%。

華爾街也在觀察進一步緩解新冠病毒的前景，因為國會仍對直接支付美國人持不同意見。

參議院目前尚無規畫投票表決紓困支票金額從600元增至2000元法案。眾議院28日已通過這項措施，但是參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)提出另一項法案，將新增的支付額與川普總統對科技業和選舉的要求掛勾。

今年僅剩2個交易日，主要股指可望在2020年收高。道指上漲6.6%，而史指上漲15.5%。但是，最大的贏家仍然是那指，上漲了43.4%。

指數 紓困 美國

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