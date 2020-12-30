觸新高後拉回 股指終止連3漲

交易員觀察國會批准更多財政紓困措施的可能性，股市在盤中觸及歷史新高後下跌。

道瓊工業平均指數 收盤下跌68.3點或0.22%報3萬335.67點。史坦普500指數下跌8.32點或0.22%至3727.04點。那斯達克綜合指數下跌49.2點或0.38%至1萬2850.22點。道指和史指也結束連3日升勢。

所有三個主要股指開盤時均觸及歷史新高。道指一度上漲逾100點。

參議院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)封殺了參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)法案快速通關的建議，該法案將直接支付美國 人的金額從600元增到2000元。眾議院在28日通過該法案。

蘋果和家得寶(Home Depot)下跌超過1%，領跌道指。英特爾抵消部分跌幅，上漲4.93%，之前Third Point的洛伯(Dan Loeb)敦促該公司尋求交易選項。

雖然小幅回落，但今年股指漲勢驚人。史指今年來上漲15%，道指上漲5.9%。與此同時，由於投資人湧向蘋果、亞馬遜和臉書等主要科技股，那指累計上漲42.7%。

然而，美國新冠病毒病例數量一直在增加，這使人們對新的一年經濟復甦產生懷疑。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，過去一周美國每天至少新增18.4萬例新感染。