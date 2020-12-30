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電影票房年減80% 創40年新低

記者張大仁／綜合報導

距年底只剩幾天，新冠疫情對2020年電影業的衝擊顯而易見，並且極具毀滅性。

根據Comscore數據，票房收入下降80%至22.8億元，與2019年史上第二高票房收入114億元相去甚遠。

今年開年景氣蓬勃，電影業1月收入超過9億元，較去年同期增加10%。它的成功絕大幅度歸功於電影「野蠻遊戲：全面晉級」(Jumanji：The Next Level)和「星際大戰：天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker)，這些電影於2019年12月發行，並於1月在影院上映。

2月票房收入達6.51億元，較去年2月成長4%。但是，3月隨著全美為制止新冠疫情而進行封鎖，電影業進入強制性的休眠期。

2019年3月，憑藉「驚奇隊長」(Captain Marvel)、「我們」(Us)和「馴龍高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World)等大片，全美票房達到9.67億元。但今年3月隨著劇院的突然關閉，票房下跌73%，僅有2.58億元。

即使電影院獲准重新開放，大型連鎖業者直到8月下旬仍然關閉。結果，自3月之後，每月票房從未超過1億元。

2020年票房總收入估計近23億元，在1月1日前可能略有變化。但是，由於全美不到40%的電影院對公眾開放，即使開放也限制客流量，因此分析師認為這個數字不會有太大波動。更別說，年底前已沒有最適合上電影院的周末時間。

根據Comscore的數據，假設這個數字為真，它將是近40年來全美本土票房收入最低的記錄。

進入2021年，分析師和電影院業者對票房更加樂觀。儘管3月前都沒有新電影發行，但最近在美加上映的「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)讓人們對整體產業復甦充滿信心。

影院業者的希望是，在2021年中前有足夠的人接受疫苗接種，這樣電影院就能重新開放，並且看電影的人會安於重回影院觀看大片。

電影院 疫情 分析師

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