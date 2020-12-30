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PPP免除貸款 各州恐要課稅

記者張大仁／綜合報導
國稅局雖豁免PPP貸款，但各州規定不同。（路透）
國稅局雖豁免PPP貸款，但各州規定不同。（路透）

儘管聯邦新冠紓困法案解決了可獲可免除貸款(forgivable loan)的小型企業的擔憂，但這些企業仍可能面臨稅收打擊，問題來自州政府。

新的紓困法案除了支付美國家庭現金支票，並為失業者提供300元外，還依薪資保護計畫(PPP)提供第二筆可免除貸款來協助陷入困境的小企業。

通常，如果至少60%的獲利用於工資支出，則借款人就符合PPP貸款免除資格。低於60%則可能會得到部分貸款免除。未遭免除的貸款必須償還，利率為1%。

國會還解決了紓困法案的一個長期問題：它允許PPP借款人就其免除貸款所涵蓋的支出申請稅負減免；財政部和國稅局(IRS)之前表示此舉將構成「重複徵稅」，因為免除貸款是免稅的。

但小型企業先別急著慶祝，因為年底到來的稅務申報，可能出現以下問題：各州可能阻止PPP借款人要求扣除州稅收申報表上的扣除額或貸款餘額免稅。

當涉及稅務申報時，聯邦規定只是其中一部分。各州對「國內稅收法」(Internal Revenue Code)的作法不同，包括是否採行聯邦法律的修正。

有些州在確定收入時依據其自有規則，其他則依所謂的靜態或滾動基礎遵守聯邦法規。

在靜態基礎上，各州從特定日期起遵循聯邦法規。在滾動基礎上，隨法規修正同步採用。

這些差異可能導致小型企業申報聯邦稅收與州級稅收時出現差異。

這也意味著各州在解釋新冠紓困措施時可能採取不同的論點，包括可能不允許PPP免除貸款免稅或阻止扣除與PPP相關稅項。

各州不遵守聯邦法規的另一個誘因是：由於疫情導致裁員和企業關門，州銷售稅和所得稅收入下降。

鳳凰城Thomas, Zollars & Lynch法律事務所合夥人佐拉爾斯(Ed Zollars)說：「如果某州真的為錢所困，它們就可能採取相關步驟。」「只要不違反聯邦規定就好。」

貸款 紓困 美國

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