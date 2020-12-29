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加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

財經簡訊

記者張大仁／整理

押寶旅遊 小摩併信用卡業務

摩根大通(JPMorgan Chase)已同意收購最大的第三方信用卡會員計畫營運商之一，以押注新冠病毒大流行消退後，休閒旅遊會急劇反彈。知情人士透露，該行同意收購位於康州Stamford的私營企業cxLoyalty Group的技術平台、旅行社、禮品卡和積分業務，吸收3100名員工中的半數，並與自有零售業結合。收購金額不詳。

劇院和網路同步首映 成果不錯

AT&T旗下WarnerMedia在聖誕節當天首播「神力女超人1984」，這是首部實驗性在影院和HBO Max上同步上映的電影，結果創下疫情期間新片上映票房紀錄，美加票房收入達1670萬元。而在串流媒體方面，WarnerMedia沒有提供確切數字，只說將近半數HBO Max訂戶收看了這部電影。

禁售將解封 Lemonade股暴跌

網路保險公司Lemonade股價暴跌13.94%，因該公司內部人士股票禁售期將於29日結束。Lemonade一直是今年上市表現最好的個股之一，股價較7月IPO發行價飆升超過300%。 但是，大約有4400萬股將自29日起解除禁售，交易者正為潛在的波動做好準備。

脫離SAP Qualtrics擬IPO

2年前IPO前夕被SAP收購的雲端軟體供應商Qualtrics，這回是真的要掛牌上市了。該公司向SEC提交文件，申請以獨立公司上市，發行價在每股20至24元間，使其估值達到120億至144億元間，高於SAP當初支付的80億元。Qualtrics將在那斯達克交易，股票代碼為「XM」。

飛機溫室排放標準 EPA訂定

美國環保署(EPA)宣布已完成史上第一個管制飛機溫室氣體排放的標準，其適用於民航機和大型公務機的新要求，將使美國與2016年設定的國際標準一致。EPA在7月表示，研擬中的規定要求適用於2020年1月之前的新型設計以及生產中的飛機，或2028年起備有修正後型號認證的飛機。

蘋果自駕車 名分析師潑冷水

「路透」報導蘋果有意推出自有電動自駕車，讓為自駕車製造零件的個股價格飆升。但天風國際分析師郭明錤警告，炒作純粹是出於猜測其中某些公司可能會為蘋果汽車提供零件。他認為蘋果汽車最快也要等到2028年以後才會推出，最快也要2025年，因蘋果在人工智慧方面落後太多，無法推出具競爭力的無人車。

自駕車 蘋果 股價

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