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Zoom暴紅 袁征擠進全球百大富豪

記者張大仁／綜合報導
疫情推動Zoom需求，也讓袁征身家遽增。（Getty Images）
疫情推動Zoom需求，也讓袁征身家遽增。（Getty Images）

在世界衛生組織（WHO）發現新冠病毒將近一年後，許多人仍避開辦公室、學校、電影院、體育館、教堂和飯店，反而待在家裡。2020年在這些地方發生社交活動都是透過視訊對話，因此幾乎每個人都會用上Zoom。

即使思科、臉書、谷歌或微軟都沒有投資，但這些公司一直在努力追趕Zoom。不少大型企業採用Zoom，使其暴增不少免費試用者及成千上萬新付費客戶，營收增加3倍，獲利暴增90倍，讓分析師感到意外。股價越來越高，即將成為年度最佳股票之一，與疫苗生產商Moderna和特斯拉的中國挑戰者蔚來汽車(Nio)一樣，漲幅超過450%。

這對Zoom創始人兼CEO袁征(Eric Yuan)大有幫助。曾在思科於2007年收購的Webex從事視訊通話軟體工作的他，在新冠疫情之前就已是億萬富翁，於2019年4月讓結合快速成長和獲利能力的Zoom上市，給投資人留下深刻印象。現在，他已躋身全球百大富人之列。根據FactSet數據，他的Zoom持股價值近170億元。

「彭博」估計，如今袁征的身價比Salesforce聯合創始人兼CEO貝尼奧夫(Marc Benioff)高出2倍。Salesforce自1999年起就出售企業雲端軟體。

Zoom的擴展並非一路順風。在今年春季面臨前所未有的需求後，該公司軟體的隱私性和安全性也遭到質疑。然後有關Zoom和袁征與中國之間的關係也被挑起。眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在電視直播中稱Zoom是中國實體。

袁征則是在公司網站上發布貼文回應：「我於2007年7月成為美國公民。」「自1997年以來，我一直幸福地生活在美國。Zoom是一家美國公司，總部設在加州，在德拉瓦州註冊，並在那斯達克公開交易。」

袁征在6月第一財季電話會議上告訴分析師，在使用量激增和所謂的負面公關之間，他一直面臨著巨大壓力。他說，其他CEO也對他表達支持並提供建議。

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