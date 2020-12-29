富國預測：特斯拉將成新AOL

富國證券(Wells Fargo Securities)股票 策略主管哈維(Chris Harvey)發表該行對明年的十大預測。他名單上排名第一的訊息是：特斯拉 成為新的美國線上(AOL)。

哈維說：「它讓我們想起1998-90年代後期。」「和特斯拉很類似的美國線上具有改變遊戲規則的科技、令人難以置信的股價表現，並且在經歷驚人的大漲後，於12月下旬被納入史坦普500指數。但這是個具有歷史開創性的事件。」

美國前媒體之王AOL後來影響力逐漸減弱，因為它無法跟上科技的飛速發展。哈維警告，特斯拉也可能會遭受類似的命運。而且蘋果打算在2024年前生產自有自駕車，挑戰特斯拉。

他指出，「在1999年之後，許多科技和成長型公司流失了價值的50%至100%。」「如今2020年步入尾聲，一切的變化會進行地更快。如果本來要花12個月時間讓衰退開始，那麼現在將只需6個月。」

他說，「投資 人需要開始研究周期性。需要開始考慮在投資組合中加入更多的對新冠疫情高度相關的個股部位。」

這也是哈維名單上排名第二的重點：走勢圖不佳的股票撐得最久。

他說，「投資人實際上應該尋找的是那些真正大跌、沒有什麼新聞題材而走勢圖看來向下突破的個股。」

根據哈維的說法，明年的上漲個股看來將與2020年大不相同。隨著對經濟敏感類股受到新的經濟成長推動，投資人會開始對成長型和動能股票失去興趣。

哈維說：「上漲的股票會繼續上漲的趨勢將出現大幅改變。」他補充說，2020年的衰退趨勢看來很像2003年和2009年，當時投資人都在追求成長型。

他的第三個預測：共和黨將在喬治亞州參議員複選中得到一席，保有對參議院的控制權。

哈維說：「民意測驗告訴我們這種情形的可能性很大。」「如果他們的確保留參議院控制權，對股市而言就太好了。」