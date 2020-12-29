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川普簽紓困案 股指跳漲創新高

記者張大仁／綜合報導

川普總統簽署經濟紓困法案後，股指在2020年最後一周交易日之始跳升至紀錄高位。

道瓊工業平均指數收高204.10點或0.68%報3萬403.97點。史坦普500指數上漲32.3點或0.89%至3735.36點。那斯達克綜合指數上漲94.69點或0.74%至1萬2899.42點。

川普簽署了一項價值9000億元的新冠病毒紓困法案成為法律，避免政府停擺，並向數百萬美國人提供失業救濟。幾天前川普透露他有意否決立法，要求應向美國人直接支付2000元而非600元。眾議院將在28日就2000元的直接付款進行投票，但由共和黨領導的參議院預計不會推動這項立法。

蘋果領漲道指，上漲3.58%。迪士尼也為收益做出了貢獻，攀升2.95%。通訊服務、消費性非必需品和科技股全部上漲超過1%，推升史指。

28日的漲勢益增股市今年以來的升勢。史指在2020年上漲15.6%，而道指則上漲6.5%。那指今年來飆升43.8%，這是因為在新冠疫情持續進行期間，投資人偏愛高成長的科技股。

但是，美國新冠病毒病例數繼續增加。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，過去一周美國每天至少新增18.4萬例新感染。

美國 指數 川普

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