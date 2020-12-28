應急食品、避難包 疫期搶購湧商機

2020年，人們在疫情 陰霾下開始囤積物品，為因應隔離在家而搶購各項民生用品，衛生紙、洗手液和麵粉等等普遍短缺。

某些人早在爆發疫情前已採行為最壞情況預做準備的生活方式，稱為「準備者」（Preppers）或 「存活者」 （survivalists），他們有周詳的求生用品。長達一年的抗腐食品、甚至有完善的地下避難處。

個人理財網Finder.com一月份調查，近2400位受訪者中，35%說他們已備有存貨。

理財網24 / 7WallSt.com於2013年估算，全美當時有370萬名「準備者」，潛藏市場價值達數十億元。

這些未雨綢繆人士究竟準備哪些用品？

第一項：保存期25年的散裝食品

ReadyWise是應急食品領先品牌。投入近9000元可準備將近4900份各式冷凍乾燥食品袋，供一人食用500天以上 、或四口之家（兩成年人加上兩個孩子）最多126天；該品牌所屬的Wise Company副總裁埃里克森（Brandon Eriksson）說，每天都有人花上萬元買應急食品。

這家公司也銷售小批量商品，例如乾凍肉品、蔬菜、蛋粉以及單價49.99元的兩天份「冒險袋」，袋中有六頓凍乾飯菜和零食；有些商品可在亞馬遜（Amazon ）和沃爾瑪（Walmart）採購。

Wise Company於2018年估計，全美每年購買的應急食品價值4億至4.5億元。埃里克森透露，疫情下，該公司2020年食品銷售激增五、六倍；之前銷售對象以颶風襲擊地美國 東南沿海等高風險受災州為主，2020年，幾乎人人都在購買。

應急品品牌另有Ready Hour，其緊急食品包可持續食用一年（每天供應2000卡路里），價格近2300元；此外， 批發量販業者好市多（Costco）批售Chef’s Banquet 牌應急食品，其單價125元的ARK，是35磅重的食物籃，內有30天份燕麥、切達干酪粗粉和西蘭花切達米等食品，另有28磅通心粉和奶酪，保存期25年、單價120元。

第二項：明星代言的避難包

一月間，名人營銷主管哈克（Simon Huck）看到數據顯示多數人沒有應災計劃後，便創辦求生用品公司Judy；他的電視名媛朋威斯特（Kim Kardashian West）向近2億位粉絲發布三月份Instagram發布故事時，戴著N95口罩大喊「Judy求生配備」，馬上大受關注。

哈克說，Judy求生配備已售出3萬多套，顧客遍及全美； 單價250元的求生配備The Safe有個18磅的防水箱，裝滿火柴、螢光棒、醫療用品、水包和膳食替代能量棒，最多可供一家四口72小時食用。

市面上另有其他求生應急用品，包括Uncharted Supply公司389元的72小時的救生後背包；真正的高檔品是Preppi公司近5000元的 Prepster Ultra Advanced工具包，在防火袋內裝三天份食物和水，另有高科技佳明（Garmin）衛星通訊器、Biolite太陽能電池板和夜視鏡。

非營利組織美國紅十字會（American Red Cross）是救生包市場最大玩家之一，所售用品有通勤者適用的Safety Tube ，單價7.19元，急救毯、水袋、螢光棒、口罩和口哨全裝入一個3吋塑膠管，另有「 4人3天應急組合」，23磅背包裡裝了手電筒、急救工具和食物棒等用品，售價286.18元。

許多準備者喜歡自己組裝求生包或避難包，ThePrepared.com等網站都提供指南。

第三項：數百萬元的避難場所

資金充裕又格外謹慎的人不惜花費巨資準備避難場所。

史科特（Clyde Scott）的Rising S公司推出豪華系列避難所，造價840萬元，可容納50人以上，設有健身中心、遊戲室、游泳 池、射擊場和溫室；另推出迷你避難箱，長寬各八呎、五呎，單價3萬9500元。

加州Vivos公司在發生核戰或經濟崩潰等災難時提供地下避護所，約2200平方呎，起價3萬5000元，有浴室、廚房和吊艙，如加裝游泳池等額外配備，加價11萬元。該公司在印第安納州、德國和南達科他州有完整避難綜合設施，其中之一由575個混凝土和鋼製掩體組成，佔地18平方哩，目前有超過20個家庭全天候居住。

2020年初新冠疫情爆發後，Vivos創辦人維奇諾（Robert Vicino）說，避難所需求增加五倍。

甚至房屋修繕業者家得寶（Home Depot）等零售商也出售地下避難棚，起價約6700元，空間5 x 6呎。