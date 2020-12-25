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股市今年強勢收盤 1月潛伏風險 喬州選舉是觀察重點

記者張大仁╱綜合報導
美股今年將強勢收漲。（路透）
美股今年將強勢收漲。（路透）

牛市準備進入2021年，但步伐可能會放緩。

1月是華爾街傳統定義的一錘定音月份，正如俗話所說：「1月表現看全年」。1月可能極具挑戰性，疫情蔓延使經濟放緩，重要的喬治亞州參議員複選定1月5日進行。1月20日，拜登宣誓就職總統。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「股市正處年終無頭亂竄境界。」每4年中有3年股市會出現聖誕行情，但他也正等待1月的前5天交易，以預測2021年的股市走勢。

他引述歷史資料指出，前5天股市走高，史坦普500指數有82%機率全年上漲，平均漲幅為12.5%。

史托佛表示，「1月可能會有些事情要擔心。如果擔憂成真，那麼股市可能已提前反應或當作無視。」「可能讓我害怕的是股市可能的發展。也許是尋找修正的催化劑，但我們並不知道催化劑是什麼。」

史托佛說，股市已變得有些昂貴，並且有泡沫跡象。史指成分股的12個月遠期本益比比2000年的16.7高出41%。

道富環球投資(State Street Global Advisors)首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「我不太相信1月前幾天交易就能為全年走勢定調。」「即使的確出現反彈，多半是今年走勢的延伸。但是，如果出現重挫，我也不會退場。」

喬治亞州選舉結果是股市最大不確定性。如果出乎意料民主黨贏得兩個席位，則共和黨和民主黨的參議院席次將平手，這將使副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)握有決定性的一票。

部分策略師說，如果民主黨勝選，股市可能會出現拋售，因為投資人擔心民主黨將投票通過拜登的加稅措施。另一方面，共和黨勝選可能會引發紓困行情。

但史托佛表示，民主黨可能推出更大的基礎建設和紓困計畫，股市可能會因民主黨勝選而反彈。

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