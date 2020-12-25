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假日禮品卡熱銷 助攻明年零售業績

記者張大仁╱綜合報導

沃爾瑪前高級主管西蒙(Bill Simon)表示，今年假日購物季禮品卡支出可能會增加，有助明年的零售銷售。

支付服務公司Blackhawk Network在最新調查中發現，購物者預計假期前後平均在禮品卡上的消費約為313元，較2019年平均水平增加19%。此外，有52%受訪者表示，2020年可能會購買的禮品卡比以往更多。

西蒙說，禮品卡支出的增加一開始會對零售商造成負面影響，何況零售商已經承受太多新冠病毒大流行的衝擊。

他指出，「禮品卡是種靠不住的商品。因為在客戶購買時，無法納入銷售，只有在實際兌換時才能確認為交易。」「因此，在評估假日銷售額時，即使賣出禮品卡，也只能在資產負債表上認列為負債而非出售。」

不過，從2010年到2014年擔任沃爾瑪美國總裁兼CEO的西蒙解釋說，購買禮品卡對明年的影響可能會更加有利。

原因之一是，收到禮品卡的人去購物時，他們的消費往往會超出禮品卡面值。他說：「一般來講，平均消費額會比禮品卡多20%到30%。」

第二個原因是，可能會有「大約3%到5%的耗損，也就是卡片未被兌換」西蒙表示，「它最終還是會給零售商帶來意外之財，但需要時間來證明。」

西蒙說，零售商何時會在明年收穫禮品卡的回報可能會有所不同，主要是因為疫情的不確定性。但是，在被問及零售商第1季銷售情況是否會優於平常情況時，西蒙認為「絕對可以而且應該如此」。

西蒙說：「如果人們仍然不願出門，可能要等到第2季才能兌現這些禮品卡，也可能全年陸續出現。」「但是從禮品卡購買的增幅來看，這似乎是很有可能的。」

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