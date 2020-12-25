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1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

財經簡訊

記者張大仁╱整理

英歐達協議+庫存減 油價小升

油價走高，因傳出英國和歐盟已簽署後脫歐貿易協議，美國庫存減少也激發了樂觀情緒。美國西德州中質原油(WTI)原油上漲11分或0.23%報每桶48.23元，布蘭特原油期貨上漲10分或0.2%至每桶51.30元。聖誕節假期前最後一個交易日成交清淡。

金價上漲 但漲幅受限風險意識

黃金價格在交易清淡的交易中小漲，得益英國與歐盟達成貿易協議後美元繼續走低，但漲幅受到風險意識上升的限制。現貨黃金上漲0.3%至每盎司1877.41元。期貨黃金上漲0.2%至1882.10元。英歐達成脫歐貿易協議，英鎊兌美元走升。而黃金漲幅受限主因全球股市仍在上揚，讓資金流出金市。

CrowdStrike指俄駭客入侵失敗

加州網絡安全公司CrowdStrike表示，疑為俄羅斯駭客試圖入侵一系列美國政府機構，網安公司FireEye也嘗試過，但都未成功。CrowdStrike表示，在12月15日收到微軟的警告，指駭客「數月前」曾嘗試使用微軟代理商帳戶閱讀CrowdStrike的電子郵件，但失敗了。

戲院網路同步上映 新片票房慘

電影院老闆希望，即使聖誕節新冠病例持續增加，但聖誕節當天上映的「神力女超人1984」仍會吸引觀眾重回電影院。但是，疫情並不是他們唯一在乎的問題，因為該片也將在HBO Max上同步播放。該片的國際上映首周票房僅有3850萬元，低於預測的6000萬元。在美加可能更少，因為只有34%的戲院開放。

紓困案取消FSA結轉500元上限

利用彈性支出帳戶(FSA)為家庭成員預存個別照顧資金的人們有福了，根據國會通過的最新新冠疫情紓困法案，其中取消了使用FSA者在2021年和2022年可以結轉的限制。類似計畫通常只允許在納稅年度結束時結轉未使用額度500元，超出部分將予以取消。

傳Square擬收購Jay-Z的Tidal

《彭博》報導，數位支付處理商Square正在研究收購Jay-Z擁有的音樂串流平台Tidal。不過研究不代表就一定會收購，但報導指出，這可能只是Square正在進行建立更多個別服務戰略的一部分。會有這項消息，是因為Square和Twitter CEO多爾西(Jack Dorsey)與Jay·Z和碧昂斯(Beyoncé)今年在紐約，本月在夏威夷共同度假。

電影院 美國 聖誕節

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