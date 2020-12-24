我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

業者：若非配送困難 電商賣更好

記者張大仁／綜合報導

網路運動服裝巨頭Fanatics執行董事長魯賓(Michael Rubin)表示，今年假期零售銷售深受配送挑戰的負面影響。

他指出：「各個不同的運輸網絡的壓力太大，我認為需求本來可能會更多。」「雖然生意不錯，但它本來可以會更好。」

由於新冠疫情電商銷售量激增，Adobe Analytics統計顯示，光是黑色星期五當日就增加22%達90億元。但是這種成長是有代價的，對倉儲和物流網絡帶來壓力。據媒體報導，在網購星期一，UPS通知其司機在部分大型零售商達到其設定的容量上限後，就停止收取包裹。

新冠病毒疫苗的推出讓情況更加複雜，本月食品和藥物管理局(FDA)批准輝瑞BioNTech和Moderna疫苗的緊急使用授權，從而推動數百萬劑疫苗在全美的物流問題。

魯賓認為，疫情已將整體電商應用加速了2到3年，「電子商務將帶來30%的成長。」「今年表現非常棒。」

他說，「不過，最有趣的是，如果運輸網絡的容量更大，需求可能會更好。但是隨著業者首度承擔疫苗配送，今年運輸網絡面臨著巨大壓力。」

Fanatics經8月的E輪融資後估值達到62億元。本周又宣布與Barnes & Noble Education建立合作夥伴關係，開始在其校園書店推出體育商品的電商業務。這項合作夥伴包括Lids在內，兩家公司對Barnes & Noble Education進行1500萬元的股權投資。

疫苗 電商 疫情

上一則

川普不滿紓困案 股指由高點拉回

下一則

小米市值飆 衝破千億美元 掛牌2年成長近兩倍

延伸閱讀

疫苗當下…南加療養院 好壞消息參半

疫苗當下…南加療養院 好壞消息參半
「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗
美追加1億劑輝瑞疫苗 夠讓1億人接種2劑

美追加1億劑輝瑞疫苗 夠讓1億人接種2劑
電商業者：若非配送困難 假期銷售會更好

電商業者：若非配送困難 假期銷售會更好

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed政策聲明預告：美股未來數年將居高不下

2020-12-17 08:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報