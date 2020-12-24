業者：若非配送困難 電商賣更好

網路運動服裝巨頭Fanatics執行董事長魯賓(Michael Rubin)表示，今年假期零售銷售深受配送挑戰的負面影響。

他指出：「各個不同的運輸網絡的壓力太大，我認為需求本來可能會更多。」「雖然生意不錯，但它本來可以會更好。」

由於新冠疫情 ，電商 銷售量激增，Adobe Analytics統計顯示，光是黑色星期五當日就增加22%達90億元。但是這種成長是有代價的，對倉儲和物流網絡帶來壓力。據媒體報導，在網購星期一，UPS通知其司機在部分大型零售商達到其設定的容量上限後，就停止收取包裹。

新冠病毒疫苗 的推出讓情況更加複雜，本月食品和藥物管理局(FDA)批准輝瑞BioNTech和Moderna疫苗的緊急使用授權，從而推動數百萬劑疫苗在全美的物流問題。

魯賓認為，疫情已將整體電商應用加速了2到3年，「電子商務將帶來30%的成長。」「今年表現非常棒。」

他說，「不過，最有趣的是，如果運輸網絡的容量更大，需求可能會更好。但是隨著業者首度承擔疫苗配送，今年運輸網絡面臨著巨大壓力。」

Fanatics經8月的E輪融資後估值達到62億元。本周又宣布與Barnes & Noble Education建立合作夥伴關係，開始在其校園書店推出體育商品的電商業務。這項合作夥伴包括Lids在內，兩家公司對Barnes & Noble Education進行1500萬元的股權投資。