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不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

網購+外送平台 拚聖誕節到貨

記者張大仁／綜合報導
Doordash等外送平台具接近性優勢。（路透）
Doordash等外送平台具接近性優勢。（路透）

聖誕節將至，購物者已經沒有太多選擇以及時收到節日禮物放在聖誕樹下。但是，對拖到最後一刻的買家來說，還是有希望。越來越多小企業正善用疫情帶動的電商轉型以及地區優勢，與地方外送業者合作，以保證訂單可在1小時或第2天就送到客戶手中。

像是DoorDash、Roadie和Uber所屬的Postmates之類的隨叫隨取外送服務，只是少數與區域零售商合作向附近購物者配送商品的少數例子。

合作關係在此關鍵時刻派上用場。在今年假日購物季，網購對零售商和運輸公司的壓力比以往都大。

假期剛開始，人們就擔心每天有數百萬個包裹可能會從感恩節延後到聖誕節。自此之後，外送公司就延長了配送時間，而許多消費者似乎都已接受「外送末日」(Shipageddon)的現實。分析運輸包裹數據的軟體公司ShipMatrix總裁金達爾(Satish Jindel)說，現在每天可能有大約100萬個包裹被延到聖誕節後才配送。

到了後期，網購者可能改採路邊取貨或者網購店以及時收到禮物。除此之外，購物者幾乎已無其他選擇讓下單商品及時配送到家門口。

12月15日是UPS、FedEx和美國郵政服務(USPS)表定的平安夜送貨最後期限。 Amazon Prime訂戶必須在23日前下訂符合一日外送或當日外送的特定商品，才能在聖誕夜前收到產品。

即使如此，購物者也別期待能在最後一刻下單並及時送達。

電子商務平台Shopify最近進行的一項調查顯示，新冠疫情促使消費者透過當地外送平台下單購物，否則就必須親自走一趟或靠傳統外送。

調查發現，雖然疫情期間大多數網購者採用傳統外送方式，但約有28%消費者透過當地外送平台。超過半數試過本地外送平台等新穎配送方式的消費者表示，過去6個月改採這種方式購物的頻率比以往要高。

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