分析師：特斯拉股價 已處泡沫區

歐洲研究機構Research Affiliates合夥人兼研究主管卡勒斯尼克(Vitali Kalesnik)表示，特斯拉股價 過高，已處泡沫區域。

他指出，「特斯拉是一家了不起的公司，但同時它的股票有強烈的高估跡象。」尤其是在傳言蘋果公司再度計畫自行生產電動自駕車後。

特斯拉目前市值約6070億元，超過全美9家最大汽車製造商總和。

卡勒斯尼克認為，考慮到特斯拉的銷量、產量和其他基本面因素，其股價明顯過高。他說：「在需證明其價值合理之際，可能需要非常非常激進的假設。」

他指出，特斯拉的獲利率與其他同業「基本持平」，這代表了「特斯拉當前的估值正處泡沫區域」。

特斯拉股價2020年上漲超過650%，主因幾項關鍵事件協助提振。在因疫情而停工和與加州的鬥法後，特斯拉自5月起恢復其加州廠生產。在7月公布連續第4季獲利，交車數超過預期。另外在第3季末宣布首次股票分拆，股價也受到提振。在被宣布納入史坦普500指數後，股價更飆升至歷史新高。

「路透」報導，蘋果計畫在2024年開始生產電動車 ，對特斯拉股票的樂觀情緒有所減弱。

雖然蘋果汽車可能還需要幾年時間，但其他公司已在大量生產電動車。但卡勒斯尼克認為，投資人並不完全理解電動車市場的競爭，「特斯拉在電動車市場的確具有一些優勢，許多競爭對手都承認這一點。」「不過其競爭對手的資本支出卻大得多。它們共同制訂了目標遠大、上百億元的計畫進入市場。福斯已在生產，豐田則是認真規畫，最近它在固態電池方面取得不少進展，這將徹底改變電動車產業。」