理財Q&A／善用兒童稅抵免 減輕負擔

問：養兒育女可享任何所得稅抵免嗎？請說明。

答：可以享用「兒童稅抵免」（child tax credit），家中每一位合規定的兒童最多可抵免2000元所得稅。

這確實是為數不小的抵免額，值得深入了解相關規定、以及申請方法。

紐約市 認證財務規劃師庫比（Phyllis Jo Kubey）說，每個有資格的人都應考慮並把握兒童稅收抵免，基本上，假如您有未滿17歲合乎合法孩子、並有社會安全碼，就符合資格。

兒童稅收抵免（CTC）屬於聯邦稅抵免，適用於有一個或多個合格孩子的合格家庭。

針對2020年納稅年度，符合條件的納稅人每養育一個合格子女便可享2000元兒童稅抵免，依此推估，有兩個合格子女最多可扣除4000元。

庫比說，理解兒童稅收抵免的真實價值之前，要先了解什麼是「抵免」（credit），這與「稅收抵免」（tax deduction）不同，稅收抵免是把應納稅的收入降低，兒童稅抵免所提到的「抵免」則是直接扣掉納稅額，而且一旦額度超過應納稅額，可退稅 ，但每位合格孩子退稅額最高1400元，這筆可退還的部分被稱為額外兒童稅抵免（additional child tax credit, ACTC）。

對於沒資格獲兒童稅抵免的人，可享用500元的不可退還抵免額，例如，納稅人家裡有17歲以上的受撫養人，便可使用。

最近一次稅制改革讓兒童稅抵免額加倍，每個孩子最高抵免額由1000元倍增為2000元，而且收入較高的人也有資格獲得抵免。

哪些人符合資格？

納稅人必須有合格的子女、而且年收入低於一定門檻，才能獲得2000元抵免額，一旦超過門檻（單身申報者為20萬元收入、已婚和共同申報者為40萬元），該抵免額將遞減，直到沒有為止； 庫比說，隨著稅制改革，收入門檻提高了。

值得注意的是，您一定要有合格的孩子，必須是親身兒女、繼養子女、領養子女或寄養小孩，或者是以上這些人的後代如孫子，也可能是兄弟姊妹或同父異母兄弟姊妹、繼兄弟姊妹甚至侄女或侄子；孩子必須有社會安全碼，並且在納稅年度結束時未滿17歲，應至少與您同住半年、不自食其力。

如何申請兒童稅抵免？

您必須提交聯邦納稅申報表才能獲得兒童稅抵免。這項稅賦抵免令欺詐者大感興趣，因此申請時很可能需要證明自己的合法性。庫比指出，稅務人員與申請這項抵免的客戶合作時須遵守其他盡職調查要求，此外，如果申請可退稅的額外兒童稅抵免，可能發現退款延遲，就像申請所得稅抵免一樣。

務必記得取得受撫養人的社會安全碼，而且不能以其他人扶養的孩子為名義申請兒童稅抵免，所以，如果您與前任配偶或其他伴侶共同育兒，兩人需要協調，避免重複。

報稅 軟體應可引導您通過資格認證，並告知是否有資格申請兒童稅抵免； 庫比說，只要使用商業報稅軟體並正確輸入孩子的訊息，便會自動算出抵免額。

去年忘了申報怎麼辦？

假如經研判認為去年有資格取得抵免額，但忘記了申報，應返回並修改前三年的原始納稅申報單；但務必確保合格孩子在那幾年有社會安全碼，而且要依循報稅當年的稅法。

只要符合資格，便值得竭盡全力申報兒童稅抵免，畢竟養兒育女所費不貲，善用兒童稅抵免可減輕些許負擔。