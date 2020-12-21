貿易戰、新冠後 美股明年面臨啥風險

美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但別忘了，市場總是可能面臨一些風險。（路透）

歷經淒慘的一年，眼見疫苗 問世讓新冠肺炎疫情 漫長隧道的盡頭露出曙光，怎不教人興奮？近來華爾街為此雀躍不已，反映投資 人對2021年股市繼續走高、美國經濟強勁復甦寄予厚望。

但別忘了，市場總是可能面臨一些風險。還記得市場2019幾乎全年籠罩在美中貿易戰節節升高的陰影下嗎？而2020年，新冠肺炎疫情來襲，在全球市場掀起波瀾，以致夏季以來，金融市場就緊盯製藥公司研發疫苗的競賽，並隨華府議員協商疫情紓困案的進展而起舞。

那麼，2021年呢？金融市場可能面臨什麼風險？

財經網站MarketWatch報導，德意志銀行（Deutsche Bank）最近的調查顯示，投資人對未來一年可能影響全球金融市場的最大顧慮，仍與疫情有關——擔心接種新冠疫苗引發副作用，或病毒變異使疫苗失效。

安本標準投資管理全球經濟學家麥坎認為，市場雖不期待大規模施打疫苗計畫進行得完美無瑕，但對一些基本問題的顧慮，像是注射器短缺、供應鏈挑戰等，都「可能搖撼信心」。

即使疫苗接種計畫大為成功，市場風險也未必會自動消失。

Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森認為，美國現在位於「經濟復甦初期和多頭市場初期」，但「展望2021年，總是有些事令人憂心」。其一是，美股主要指數已漲上或逼近歷史最高峰，一旦疫苗讓抗疫勝利的號角聲在2021年響起，或許美股可能在利多出盡下回檔整理，可能見到二位數跌幅，儘管他認為應該跌不久，甚至是「買進良機」。

GenTrust投資長貝索認為，除了疫苗外，來自外國的網路攻擊也再度成為關切焦點，因為傳出約1.8萬家公司因採用SolarWinds產品，而遭網路駭客攻擊。他表示，網路攻擊威脅一直都有，但在美國新、舊任政府政權交接的過渡期，安全戒備似乎鬆懈，而讓駭客有可乘之機。