聖誕禮物想退貨 牢記「三不」

聖誕佳節人們互送禮物，即使送禮的人用心挑禮物，仍未必切中收禮人的期望，就好比，自己已有一套很滿意的法蘭絨睡衣，卻又收到類似的禮物，難免想退貨。

如果打算退貨，務必要熟悉退貨政策，尤其是假期調整後的規定，以免招來麻煩。

根據資源網站ConsumerWorld.org最新分析，新冠疫情 期間，各主要零售商 被迫調整退貨的運作流程，新增一些特定限制、並且讓購物者有更多選擇。

例如，網路零售商亞馬遜（Amazon.com）將退貨期展延一個月，讓絕大多數10月1日起發貨的商品退貨期延長到1月31日，退貨期放寬，卻又增訂限制，基於衛生考量，耳塞等個人貼身用品不接受退貨。

所以，收到禮物後一旦決定退貨，請特別留意退貨規定；為避免不必要的麻煩，可參考以下「三不」原則：

不要馬上跑到店內退貨

盡量不要聖誕節 後迫不及待衝到店裡湊熱鬧排隊退貨，避開還在度假逛街的人群；專家建議透過郵寄、或者放下貨品就走等零接觸方式退貨，可減少暴露在可能接觸病毒的環境裡、降低染疫風險。

只可惜，並非所有商店都接受零接觸退貨。ConsumerWorld.org創辦人德沃斯基（Edgar Dworsky）說，假如沒有零接觸選擇，至少不要急忙趕在聖誕節後隔天就去店裡退貨，稍微等幾天再去，隊伍短一些，也就不必在人群中逗留太久。

不要等太久才退貨

顧及與大批人群接觸的染疫風險，最好節後一段時間再返回實體店退貨，但如果可選擇零接觸式退貨，最好不要拖太久，錯過退貨限期。各州、每一家商店的退貨政策不盡相同，但都設有退貨期限，平常時候通常是30天，聖誕假期多半延長。

今年受疫情影響，退貨期規定更特殊，許多商店進一步延長禮物退貨期限，最常見的是，可在2021年1月之前接受未開封或未使用物品退貨，少數商店的退貨期長達90天、甚至一年，有些時候依商品是否特價有不同的退貨規定。總之，每家商店都有明確的退貨政策，您一旦萌生退貨念頭，可及時上網查看退貨期限，並且想辦法提醒自己，以免錯過。

萬一錯過退貨期，多數商店願意提供信用額度，日後可持額度到該店購物，有些商店完全不受理。碰到超過退貨期而無計可施時，只好擱置在家，令人懊惱。

不要弄丟收據

節日禮物附有收據，處理起退貨將方便多了，十之八九都可順利取回款項，相對的，萬一沒有售貨單或收據卻要退貨，各商店各有不同原則，也許能兌換信用額度、可換貨、或者什麼都拿不回來。

很重要的一點是，多數情況下，只有付錢的人才能取回現金或信用卡退款， 所以，收禮人即使有「禮物收據」（gift receipt），多半只能為換貨，或者取得等值信用額度、禮卡。

假如實在很想換回現金，只好提起勇氣跟送禮的人索取一般收據，這麼做可能有點尷尬；為求圓滿，可以跟送禮者說，您想換合適的尺寸或顏色。如果沒有收據，商店可能只以當下同一商品最低售價折算成信用額度給退貨者，德沃斯基強調，千萬不要既沒收據、又失去原本的包裝，免得退貨受阻。某些物品如衣服或個人用品無法換貨，總之，務必先詳讀退貨規定。

如果符合退貨規定卻仍被拒絕，請嘗試聯繫商店經理或客戶服務熱線，再不然，可向州總檢察長辦公室投訴或與當地消費者代理機構申訴。

疫情下，人人都要遵守更多安全預防措施，許多業者的郵寄退貨處理時間隨之拉長，所以退貨時要有心理準備，退貨款入帳時間可能比平常晚一些。