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紓困案未定 道指跌124點

記者張大仁／綜合報導
特斯拉掛牌10年後，下周將納入史坦普500指數成分股。（路透）
特斯拉掛牌10年後，下周將納入史坦普500指數成分股。（路透）

由於國會議員持續努力彌合對新冠病毒紓困措施的分歧，股市從波動交易的歷史高點滑落。

道瓊工業平均指數下跌124.32點或0.41%收3萬179.05點，盤中一度下跌逾270點。史坦普500指數下跌13.07點或0.35%收3709.41點，終結連3漲。那斯達克綜合指數下跌9.11點或0.07%收1萬2755.64點。

國會山莊領袖說，他們已經接近達成一項9000億元額外援助協議。談判已經進行數月之久，且命懸一線，因聯邦補助將在美東時間19日凌晨12:01中止。

參議院多數黨領袖麥康諾表示，談判「仍然富有成果」。他補充說：「事實上，與昨晚相比我現在更加樂觀，兩黨對主要紓困計畫的共識已近在咫尺。」

國會未能通過救濟協議的最大爭端包括直接補助、小企業貸款和增加失業保險。此外，國會也努力想通過額外撥款，以使政府至少再繼續運作2天。

特斯拉納入史指，將以18日收盤價計算，因此交易量大增。史指將自21日起將特斯拉納入成為成分股。

在今年大漲700%後，這家市值逾6000億元的電動車製造商將成史指第7大公司。

特斯拉一次性被納入成分股，是史指史上最大一次指數調整。據估計，追踪史指的被動型基金將需要購買超過850億元的特斯拉股票，同時出售另外850億元的其他股票以騰出部位。

特斯拉股價上漲5.96%，創歷史新高，交易量超過1.8億股，是30天平均交易量的4倍。

19日的疲軟使道數本周漲幅收斂至0.4%。史指本周上漲1.3%，為5周來第4周上揚。而以科技股為主的那指則上漲3.1%。

由於對紓困措施以及疫苗推出的樂觀情緒，股市本周稍早上漲。食品藥品監督管理局(FDA)17日以壓倒性多數支持Moderna的新冠病毒疫苗，這是向公共發行的關鍵一步。FDA 14日批准輝瑞和BioNTech的疫苗。

特斯拉 指數 紓困

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