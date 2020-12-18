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紓困通過在望 股指全面創新高

記者張大仁／綜合報導

華府可望在2020年底前達成全新財政紓困案，股市收在新高紀錄水平。

史坦普500指數上漲21.3點或0.58%收3722.48點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲106.56點或0.84%收1萬2764.75點。道瓊工業平均指數上漲148.83點或0.49%收3萬303.37點。史指和那指均創下盤中和收盤新高，道指則創下歷史新高。

房產、材料和醫保是史指表現最好的類股，上漲超過1%。嬌生(Johnson & Johnson)上漲2.66%，領漲道指。

國會領袖16日接近達成900元包裹紓困方案，包括直接補助個人，但將不包括對企業的責任保護以及對州和地方政府的援助。在最近一輪談判中，關於這些問題的分歧一直是絆腳石。

參議院多數黨領袖麥康諾表示，新冠病毒救助協議即將達成。

在此同時新冠病例也以創紀錄速度增加。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據計算的7日平均值，美國每天至少新增21萬5729例新冠病例。光是16日就確診超過24.7萬例新感染。

病例的激增讓各州重新採取更嚴格的社交隔離措施，這將減緩部分經濟，特別是勞動市場。勞工部數據顯示，上周初請失業金人數總計88.5萬，創9月初來最高水平。

指數 紓困 勞工部

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