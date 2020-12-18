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低價房源少…炒房獲利率 創20年新高

記者張大仁／綜合報導
今年炒房量減少，但獲利率卻創20年新高。（美聯社）
今年炒房量減少，但獲利率卻創20年新高。（美聯社）

在當今超級競爭的房市中，要找到便宜的房屋來買賣炒作非常困難，但辦到的人卻賺了大錢。

ATTOM Data Solutions最新報告顯示，儘管炒房活動今年第3季總體有所下降，但炒家的總回報卻飆升至20年來最高水平。該報告統計全美2020年第3季轉售的5萬7155套單屋住宅和公寓。

炒房的定義是在12個月內買進和賣出房屋。報告指出，這些變化占當季所有房屋銷售的5.1%，低於第2季的6.7%和2019年第3季的5.5%。

炒房減少可能是由於待售房屋嚴重短缺，尤其是在最受歡迎的低端市場。

全美房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，價格低於10萬元的房屋銷售量在10月同比下降22%。價格在10萬元至25萬元間則基本持平。與此同時，價格在50萬元至75萬元間的房屋銷售額增加超過60%。

第3季全美房屋均價為24萬元。

同期房屋轉售率下降。但ATTOM表示，典型炒房的毛利潤從第2季的6.9萬元和第3季的6.18萬元上升至7萬3766元，為2000年開始統計以來最高水平；投資回報率升至44.4%。

這不包括投資人在出售前投入房屋的任何資金，例如維修和翻新。

ATTOM將其歸因於新冠疫情的影響，在春季關閉了全美乃至整個世界，並一直持續到全年，大多數人仍須留在家中。

由於房價漲幅不斷縮小，導致疫情前幾年炒房利潤一直在下降。但從5月開始，住房需求開始回升，部分原因是早春以來房屋銷售回升，壓抑需求爆發。隨後，因為疫情推動的居家令讓更多的人想要在郊區買大房子以工作和就學。

創紀錄的房貸利率也吸引更多的買家，並使其更具競爭力。大約57%的炒房者用全款支付，並不是全部都能使用融資。

疫情 投資 利潤

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