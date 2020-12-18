我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 3個月新高

勞工部表示，上周各州重新推出新冠疫情限制，申領失業救濟金人數意外上升。截至12月12日當周首次申領失業救濟金人數達88.5萬，是9月5日當周以來新高。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的數字為80.8萬人。前周申請數上修9000人至86.2萬人。截至11月28日，總申領人數為2060萬人。

上月新屋開工154萬套 增1.2%

商務部表示，11月新屋開工率上升1.2%，經季節調整後年率達154.7萬套，接近2月時的156.7萬套，顯示即使新冠病例激增、政府補助不足，且經濟復甦趨緩，但房市續強。11月房屋興建許可證數量增加6.2%至16.39萬套。單屋住宅上升0.4%，年率118.6萬套，為2007年4月來新高，連升7月。

2個月第3次 谷歌被控壟斷

谷歌在不到2個月內面臨第三次政府反托辣斯訴訟，這次是由跨黨派州檢察長共同提出。共有38州和地區參加訴訟，聲稱谷歌非法透過反競爭行為和合約在一般搜索和搜索廣告中保持壟斷地位。帶頭指控的執行委員會成員包括亞利桑納州、科羅拉多州、愛阿華州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅來納州、田納西州和猶他州。

可口可樂 全球裁2200人

可口可樂將全球裁員約2200人，為新冠疫情加速其全面重組計畫的一部分。在美國，可口可樂將透過裁員和收購合約裁減約1200個工作崗位，約占其國內市場勞動力的12%。截至2019年底，可口可樂在全球擁有8.62萬名員工。但是疫情重擊收入並增加成本，該公司約半數銷售額通常來自消費者在外飲用飲料。

羅賓漢涉詐騙 認罰6500萬

美國證券交易委員會(SEC)指控羅賓漢(Robinhood)欺騙客戶股票交易可賺大錢，但未能兌現承諾。羅賓漢同意支付6500萬元的民事罰款，但不承認或否認SEC的調查結果。該公司一名律師表示，這種做法「並不反映如今的羅賓漢」。

比特幣交易所 Coinbase將上市

隨著投資人對加密貨幣重燃熱情，將比特幣價格推至2.3萬元歷史新高，全美最大數位貨幣交易所Coinbase也將申請上市。該公司宣布已向證券交易委員會(SEC)秘密提交S-1表格的註冊聲明草案，預計將在SEC完成審查程序後生效。位於加州的Coinbase成立於2012年，向來是買賣加密貨幣的理想之地。

可口可樂 疫情 貨幣

上一則

彭博：Fed對亞洲經濟體開綠燈

下一則

鴻海印度製造 加碼3.3億美元

延伸閱讀

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破
U視頻「2020理財、稅法、財經線上講座」

U視頻「2020理財、稅法、財經線上講座」
可口可樂裁員2200人 SEC控羅賓漢詐騙 Coinbase將上市

可口可樂裁員2200人 SEC控羅賓漢詐騙 Coinbase將上市
比特幣剛創新高 投顧業者：公允價值達40萬美元

比特幣剛創新高 投顧業者：公允價值達40萬美元

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」