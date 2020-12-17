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1張圖看疫情：美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

全球億萬富豪今年財富增1.9兆美元 中國占4成

財經簡訊

記者張大仁／整理

德州為首各州 控谷歌壟斷

谷歌正面臨由德州為首的部分州總檢察長提起的新反托辣斯訴訟，這次針對的是其廣告技術服務。德州州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)宣布這項訴訟，指稱谷歌利用其所謂的壟斷權來控制價格，並「與市場共謀拍賣鑽機」。部分由共和黨籍主政的州也加入德州訴訟行列。

Wish掛牌 股價不升反跌

折扣電商務場Wish股價16日在掛牌上市後下跌16.46%。開盤價為每股22.75元，低於其發行價每股24元，收報20.05元。此次IPO募集11億元，使其估值超過140億元，高於私營投資人估值112億元。Wish母公司ContextLogic上月申請IPO，上周估計其股價將在22元至24元間，最後決定以24元掛牌。

12月建商信心 史上次高

在連3月創下歷史新高後，12月建商對單戶住宅市場的信心在12月回落。根據NAHB/Wells Fargo最新住房市場指數，12月市場人氣下降4點至86，為1985年來該指數史上次高。高於50的指數被視為正向發展。去年12月的指數為76。當前銷售狀況下降4點至92；未來6個月銷售預期下降4點至85；買家交易量也下降4點至73。

亞馬遜Kuiper衛星 開發突破

亞馬遜宣布在開發Kuiper衛星聯網網路所需的硬體方面邁出關鍵性的里程碑，已完成天線的初步開發，將安裝在其「低成本客戶終端設備」上，將用戶連接到亞馬遜網絡，宣稱原型機測試已可提供高達400 Mbps的傳輸速度。Kuiper計畫是向低地球軌道發射3236顆聯網衛星，與SpaceX的Starlink網絡競爭。

蘋果隱私新規 臉書嗆聲

臉書16日透過報紙和網路刊登廣告，反擊蘋果公司變更隱私權設定的決定，宣稱其「威脅數百萬小型企業賴以尋找並吸引客戶的個性化廣告」，並在貼文中辯稱蘋果公司的新規則「只著眼獲利而非隱私」，並表示蘋果透過App Store控制權損害小企業開發商，是種反競爭行為。

法人買 比特幣升破2萬元

機構投資人對紅火的數位貨幣需求增加，比特幣16日史上首度突破2萬元水平。根據Coin Metrics的市場數據，這個全球最知名的虛擬貨幣交易價格上漲5.6%至2萬600元，今年以來的漲幅已超過180%。市場數據商指這是骨牌效應使然，因不少資產管理人在資產組合中納入比特幣。

德州 指數 蘋果

上一則

美景氣打寒顫 歐優於預期

下一則

中准入負面清單 縮減18%至123項

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