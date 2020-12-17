專家：AMC宣告破產 營運更有利

對於全球最大連鎖電影院 來說，破產 可能是倖免于新冠疫情 衝擊的最佳選擇。

自3月以來，疫情危機席捲各大劇院，讓財務陷入困境，但沒有人比AMC受到更大的打擊。這家連鎖電影院在疫情之前就承擔近50億元的債務，主要來自在影院大幅配置豪華座椅和和收購競爭對手如Carmike和Odeon。

自1月以來，該公司股價暴跌超過60%，過去5天的跌幅就達30%。

AMC 11日表示，Mudrick Capital Management同意投資1億元協助度過疫情。但仍至少需要7.5億元的流動資金，才能滿足2021年前的現金需求。

Box Office Analyst總裁史東(Doug Stone)說，「坦白說，我相信第11章破產保護是讓AMC生存下去的唯一途徑。」「我無法想像還會有誰會出資7.5億元，它們承擔的任何債務都將是天文數字。」

Wedbush分析師派屈特(Michael Pachter)說：「簡單來說，如果它們宣布破產，很可能只是重組而非清算。」「宣布破產可以免除租金義務並續簽具實質影響性的租金，因此可以降低整體營運費用。」

最大的希望是疫苗出現，將使病例大幅減少，觀眾會更願意重回劇院，同時也讓製片廠有信心安排主流電影上映時間。沒有新片就不會有夠多觀眾，無法給電影院帶來真正的收入。

派屈特指出，「既然疫苗正在上市，債權人和房東會願意與業者合作。」「如果隧道盡頭沒有亮光，就很難提供更多的寬容機會。但是很可能明年年中會恢復到接近正常的水平，因此目前進行企業重組非常合理。」