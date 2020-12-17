Fed+紓困樂觀 史指升道指跌

受聯準會(Fed)最新支持經濟的承諾以及財政紓困 方案談判取得明顯進展的推動，股指上揚。

史坦普500指數 上漲6.55點或0.18%收3701.17點，略低於歷史新高。那斯達克綜合指數上漲63.13點或0.5%收1萬2658.19點，創盤中和收盤新高。道瓊工業平均指數下跌44.77點或0.15%收3萬154.54點。

Fed表示，每月將繼續購買至少1200億元的債券，「直到就業最大化和在物價穩定目標方面取得實質進展為止」。

Fed拒絕對債券購買期限進行任何修改，但主席鮑爾(Jerome Powell)表示，如果經濟復甦放緩，Fed將增加資產購買。他補充說，因為利率很低，他認為股票未必高估。

國會領袖們即將達成一項9000億元的紓困協議，包括新一輪向消費者直接補助。但是該方案不包括企業，州和地方援助。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參議院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)15日舉行會議，達成兩黨協議。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也參加了會談。

會議結束後，麥康諾說：「我對很快就能達成共識感到樂觀。」舒默說，與會者正在「取得進展，希望能盡快達成協議」。