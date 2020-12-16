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汽車製造商籲政府支持電動車 「正處重大轉型時刻」

記者張大仁╱綜合報導

美國汽車業遊說組織呼籲國會通過激勵措施、基礎設施投資和其他監管手段，來協助汽車業者開發電動車

汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)並未暗示此類電動車紓困計畫的成本規模，但在新發布的報告中指出，現在是「對電氣化以及先進安全技術進行大量、長期投資」的時候了。它強調汽車業在電動車和自駕車的開發「正處於重大轉型時刻」。

汽車製造商自我克制在新冠疫情期間尋求政府的大量援助，主要是由於消費者在全球公衛危機中對新車需求相對仍具韌性。

選舉人團14日投票確定拜登在總統大選中相對川普總統獲得絕對性勝利。與川普相比，拜登對電動車以及支持汽車基礎設施的支持更加明顯。

例如，拜登已承諾在電池技術和電動車等潔淨能源方面進行4000億元的公共投資。拜登的氣候方案中有一部分包括專門用於支持電動車的政府支出，到2030年底將有50萬個全新的電動車充電網點。根據能源部的數據，美國目前公共電動車充電站不到2萬9000個。

該聯盟的報告概述了對企業和消費者的支持。多年來，汽車製造商一直支持購買電動車的激勵措施以及基礎設施投資。

聯邦政府目前為購買電動插電式汽車的消費者提供高達7500元的稅收抵免。但是，每家汽車製造商最多只有20萬輛的配額，在達到門檻後抵免就開始縮減。目前只有特斯拉和通用汽車(GM)達到這個門檻。

報告建議對公司的支持包括鼓勵研發和製造方面的投資，並指出相關法規應更新，以支持而非阻礙自駕車技術的實現。

汽車創新聯盟代表在美國生產銷售99%的汽車和輕型卡車的汽車製造商。根據其網站資料，特斯拉並未加入該聯盟。

汽車 電動車 投資

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