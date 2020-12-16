蘋果大變革 限制收集用戶數據 重擊App廣告商

蘋果限制收集用戶數據，對廣告商是個重擊。（路透）

蘋果 公司將就隱私權問題對用戶iPhone設定進行巨大變革，將從根本上改變App 收集數據以推出定向廣告的方式。

但是，許多行動廣告生態系統業者都表示，在重新調整App以符合「廣告商標識標準」(IDFA)相關新規則的過程中，蘋果並未提供明確的指南或溝通。

部分人士批評這項改變，指它將損害生態系統中小型獨立廣告商。即使某些業者違反了蘋果的規定，也不清楚是如何被發現，或者是否因為違反規則就被踢出App Store。

在這項改變中，iPhone用戶將在啟動每個App時看到一個新視窗，警告該App正在出於廣告目的收集其數據，並為阻止這種行為提供選項。例如，就臉書 而言，它將顯示「臉書希望在其他公司的App和網站之間跟踪您的訊息」，並帶有允許跟踪或要求不被跟踪的選項。

讓App製造商最擔心的是，許多用戶在看到彈出警告後就會關閉App的廣告跟踪功能，並破壞定向廣告的效果和衡量廣告及其在iPhone上的效果的商業模式。臉書曾在8月警告，這項變革可能會減少廣告商網路收入達50%

對蘋果變革的反應非常混亂。行銷貿易組織MMA Global和行動統計公司AppsFlyer最近發布的調查發現，該貿易組織成員中有37%受訪者聲稱對IDFA規則了解甚少或根本不了解。

網站Mobile Dev Memo分析師塞弗特(Eric Seufert)說，蘋果在首次宣布這項變革，「像是在地板上丟出1萬片拼圖，然後就走人」。 「經過一段時間，其中一些已經成型，情況更加清晰。」

用戶需要選擇共享其IDFA以使App得以跟踪個資，可能代表選擇率會明顯降低，因而讓廣告商無法使用這些確切的數據。

蘋果公司軟體工程資深副總裁費德里希(Craig Federighi)上周表示，從2021年開始，如果未經用戶許可就與其他公司分享用戶數據，蘋果將從其App Store中刪除會跟踪用戶的App。