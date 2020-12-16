對紓困案樂觀 道指漲337點

由於交易員對國會通過經濟紓困 方案變得更加樂觀，股指大幅上漲。

道瓊工業平均指數 上漲337.76點或1.13%至3萬199.31點。史坦普500指數上漲47.13點或1.29%至3694.62點，結束連4日跌勢。那斯達克綜合指數上漲155.02點或1.25%至1萬2595.06點，創歷史新高。

蘋果領漲道指，上漲5.01%，《日經新聞》報導該公司將在2021年上半年提高iPhone產量約30%。在能源和公用事業帶動下，所有11個史指類股全面上漲。

眾議院議長波洛西邀請包括參議院多數黨領袖麥康諾在內的國會領導人討論政府資金和新冠病毒救濟措施。兩黨國會議員於14日晚間宣布另一輪經濟紓困建議，將先前的措施分為兩部分。

新方案建議受到兩黨支持的7480億元支出，其中包括每周額外提供300元的聯邦失業救濟金，以及3000億元用於支付薪水保護計畫(PPP)下的貸款。

第二項1600億元法案將包括更具爭議的商業責任保護領域以及對州和地方政府的財政援助。

美國食品藥品監督管理局(FDA)15日表示，有關Moderna新冠病毒疫苗 的數據符合緊急使用預期，這是獲得正式批准之前的關鍵步驟。如果FDA批准該疫苗，它將是繼輝瑞之後第二支在美國獲准使用的疫苗。