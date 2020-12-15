紐約恐再封城 史指連跌4日

道瓊工業平均指數和史坦普500指數同步下跌，因是對新冠疫情 新增限制的擔憂抵消了疫苗 推出的樂觀情緒。

道指下跌184.82點或0.62%至2萬9861.55點，盤中一度上漲逾200點，創歷史新高。史指下跌15.97點或0.44%至3647.49點，為9月21日來首度連跌4個交易日。那斯達克綜合指數上漲62.17點或0.5%至1萬2440.04點。

紐約市 長白思豪(Bill De Blasio)警告，紐約市可能很快會再度「全面關閉」。他的言論給道指和史指造成壓力。

他說：「疫情感染水平重回5月以來的高點，我們必須停止這種趨勢，否則醫院系統將受到威脅。」

保德信金融(Prudential Financial)首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「這些封鎖正在損害全球成長。」「現在的問題在於還有多少個州和國家會導入封鎖措施。」

可能受惠經濟復甦的個股走勢落後新冠疫情初期大漲的個股。聯合航空下跌3.39%。相對地，亞馬遜上漲1.3%。

美國開始向全國數百個配送中心供應由輝瑞和BioNTech研發的新冠病毒疫苗。紐約市早上注射了第一劑。FDA還計畫本周公布其對Moderna疫苗的評估。