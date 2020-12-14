無人機未來扮運送生鮮、包裹要角 將重塑住宅樣貌

隨著無人機技術的應用擴大，未來可能看見大批無人機穿梭在住家和社區，交付生鮮食品與包裹，這也代表無人機可能重新塑造房屋設計和社區的樣貌，以利這種新型送貨方式融入居家生活圈。

華爾街日報報導，想像一下消費者在家中透過手機點了份漢堡，無人機在一小時內載著熱騰騰的漢堡抵達，接著屋頂有個伸縮門開啟，出現降落平台與運送容器，無人機放置漢堡後，小型電梯將漢堡送進屋內。

建築師和建商也許應重新思考整體房屋設計，以因應無人機送貨方式興起，包括在門口信箱、住家屋頂或窗台安裝無人機起降平台。這也可能重塑整個社區樣貌，包括為無人機提供專屬飛航空間和行進模式，以確保居民的安全。

電商業者亞馬遜 、快遞業者優比速及Google母公司字母的無人機部門Wing，皆已取得美國聯邦航空管理局的核可，能提供有限的無人機送貨服務。例如亞馬遜無人機部門Prime Air正測試30分鐘內交付重達5磅貨物的無人機技術。Wing在維吉尼亞州 克里斯琴斯堡進行試驗，利用無人機把聯邦快遞、連鎖藥妝業者Walgreens及餐廳的貨物與餐點交到居民手上。

這些業者尚未找出可讓消費者在家領貨的順暢方式，因為讓無人機在庭院或私人車道卸貨，對居民和貨物都會引發安全問題。

不過，芝加哥新創公司Valqari正在研發解決方案，開發無人機送貨信箱，標榜能收取包含零售包裹、餐點在內的所有類型貨物託運。這款信箱的頂部可當做無人機的起降平台，無人機能啟動信箱的伸縮門，把貨物安全放置於信箱中。

Valqari的創辦人兼執行長魏爾許說，他的願景是無人送貨信箱能安裝在住家屋頂和窗台，或成為集中式信箱的一部分，以服務社區或公寓。他期盼，無人機送貨信箱有朝一日能夠普及，像車庫一樣隨處可見。

零售巨擘沃爾瑪 則提出另一項可能結合無人機送貨和住宅發展的概念。沃爾瑪已遞交一項專利申請，就是在公寓建築加裝無人機專用貨物滑梯，方便無人機卸貨，接著讓貨物傳送至輸送帶，再分送至各家的信箱。