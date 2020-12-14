居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

新冠疫情 前景難料，為了安心避難，務必要備足民生必需品，糧食尤其重要。

隨著染疫提報案件增加，許多州加碼實施安全防疫 措施。加州發布嚴格的居家不外出命令，愛荷華州發布全州戴口罩令、並禁止15人以上聚會，肯塔基州則關閉室內用餐營業，並發布全州戴口罩令及室內聚會人數限制。

諮詢業者Morning Consult數據顯示，許多人囤積食物，以便安度冬天閉關在家的日子。

與其再觀看幾個星期，現在就開始準備庫存更可獲得需要的物品，而且比較不必擔心送貨時間太長。

許多新鮮食品可以冷凍，只要以正確方式存放，就可存放好幾個月。

專家說，有必要周全準備，但不需要大驚小怪：只要購買足以度過幾周的分量即可。

消費者分析家列出以下八項可較長期存放、而且賣得很快的食品：

★罐頭湯

DealNews.com消費者分析師拉姆霍爾德（Julie Ramhold）表示，這類湯品不僅是能夠心滿意足的冬季餐點，而且有很長的保存期限，還可以當作許多食譜的一項食材。在量販批發賣場好市多（Costco），可用11元的購買12包金寶（Campbell）品牌雞肉麵條湯，在沃爾瑪（Walmart），濃縮番茄湯每罐才88美分。

拉姆霍爾德說，由於需求量大、加上疫情下物流受影響，有些罐頭湯品可能明年1月之前都無法充分供貨；綠豆砂鍋是非常受歡迎的感恩節菜餚，所以標準包裝的蘑菇湯奶油罐頭在許多地方都賣光了。

★咖啡 和熱可可

根據市調機構尼爾森（Nielsen）調查，截至11月21日，袋裝咖啡的銷售額比去年增長60%，所以，假如有偏好的特定品牌，應趁著還買得到時多買一些存放；她進一步補充，如果喜歡熱巧克力之類的東西，也可多買存放。

★沙拉用食材

新冠疫情春季剛爆發、各地關店防疫時，消費者多半選購罐頭食品和盒裝麵食，但確診案件再次增加、人們又貯備食物，這次，新鮮農產品和沙拉用食材銷售激增。根據尼爾森調查，截至11月21日，普遍的沙拉用料萵苣銷售額比去年增長27%，油煎麵包塊銷售增長23%以上。

尼爾森市場傳播顧問杜南（Greg Doonan）分析，沙拉用料銷售大增可能是人們優先考慮健康和增強免疫力。

如果您想用生菜或其他蔬菜烹飪，可先切碎並冷凍。

★肉類替代品

根據尼爾森調查，截至11月21日，肉類替代品例如植物肉品Beyond Meat，銷量比去年增長55%以上；假如想儲備植物性肉品，務必先查看冷凍說明。

根據Beyond Meat網站，該植物肉品不應重新冷凍，可購買冷凍產品、回家後繼續冷凍，或者在到期日期之前食用冷藏包裝；不過，根據另一植物肉品Impossible Burgers網站，其產品可解凍後重新冷凍。

★菠蘿蜜和油桃

杜南說，消費者持續大量購買新鮮水果，尤其是罕見水果。 截至11月21日，油桃（nectarines）銷量增加109%，菠蘿蜜（jackfruit）銷量增加68%，特種瓜銷量也增加10%。

假如最近您發現平常喜歡的水果特價，不妨多買一些回家存放。多數水果都可先去子並切成小塊後冷凍，這麼一來，整個冬季都可享用享受喜愛的水果。

★燕麥牛奶

尼爾森的數據顯示，與去年同期相比，今年春季燕麥奶銷量增長近300%， 如今，銷售額較去年同期則增長148%，與4月份高峰相比明顯下降，但仍高於去年。

燕麥奶可冷凍，但融化後質地會變成顆粒狀；此外，也許可以尋找其他能經久存放的奶品，例如，Oatly公司便在網站列出一些可保存幾個月的選項。

★披薩餅皮

美國人一直倡導健康，但拉姆霍爾德預測12月因為歡樂過節，將暫時終結這種好習慣，食用越來越多好吃但未必健康的食品如披薩餅皮； 比薩餅皮銷量與去年相比增加40%。

拉姆霍爾德認為，人們將大買令人歡愉的披薩餅皮和配料。

★酵母和其他烘焙食材

假日烘烤助長烘焙配料的銷售。 與去年相比，果餡和脆皮混合食材的銷售額增長42%以上，酵母銷售額增長71%，麵粉銷售額增長近19%。

拉姆霍爾德說，麵包烘烤2020年上半年大增；消費者過去幾個月一直庫存糖料和麵粉等其他烘烤用品，以歡度年底佳節。